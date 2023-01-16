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中職／洪總重返高雄先找房子 不諱言雄鷹可能是終點站

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中職第6隊台鋼雄鷹16日舉辦創隊首任總教練發布記者會，宣布以3年合約與總教練洪一中達成共識，期許他3年後可以帶領球隊打進季後賽。 中央社
中職第6隊台鋼雄鷹16日舉辦創隊首任總教練發布記者會，宣布以3年合約與總教練洪一中達成共識，期許他3年後可以帶領球隊打進季後賽。 中央社

洪一中的總教練生涯在「靠岸」一年後，第三站駛向台鋼雄鷹隊，接下來的待辦事項包括找房子；對於雄鷹教頭會不會是他教頭生涯的最終站？洪總不諱言「有可能」。

洪一中雖出身高雄，但目前在高雄並無置產，被問到房子找好了沒，他笑答：「高雄賣掉、去青埔買房子，現在又…，會啦！會去租房子。」

洪總對於重返高雄有期待，「雖然離開十幾年，但我有很多記憶都在高雄，現在很渴望趕快回去高雄。」今天透過記者會正式披上雄鷹戰袍，早已是老江湖的他說還是有一點緊張，「謝謝台鋼，把加盟場面弄得滿正式，有點不是很習慣，很像總冠軍賽、台日賽才有這種規格。」

重返總教練的位置，洪一中不諱言台鋼可能是他的教頭生涯最終站，「其實我只是盡力做，到了該退時還是得退休，做到現在，我要的、我想做的可能和10幾年前、20年前不太一樣。」他說以前當教練有生計壓力，現在只是為了快樂而做，「我盡量保持我的動力、我的活力，可以帶多久就帶多久，如果真的不行就退了，現在年輕人很多，不是一定非得我要去帶才可以。」

對於倒數9場的千勝里程碑，可望在新軍雄鷹誕生，他說：「人生很多事情不是你能掌握，不會想那麼多，還能在球場表示幸福，棒球是我的專長，珍惜每一天 看能不能幫助這些年輕人。」

台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹 洪一中 棒球

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