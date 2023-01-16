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中職／誠徵類育成洋將 洪總對雄鷹二軍外援有構想

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊正式宣布由洪一中擔任總教練。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹隊正式宣布由洪一中擔任總教練。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹隊今年將投入二軍「預習」中職賽季，總教練洪一中新官上任，對於外籍選手規畫有構思，期望找「類育成洋將」加入訓練、比賽，認為對於年輕雄鷹養成會有助力。

味全龍隊首年投入二軍賽季時並未使用外援，將上場時間留給本土選手修習比賽學分，而洪總對於雄鷹有不同規畫。

洪一中表示，一軍比賽才真正需要洋將，但他的想法是會先找年輕的外籍選手，讓選手可以學習觀摩國外球風，「會請路易士、橫田去找一些年輕選手，在他們那邊還沒辦法上職棒的，若是願意來這邊和我們一起訓練，我希望我們選手可以早點面對洋面孔，去適應、學習，如果可以吸收以後也可以用。」此外，雄鷹目前選手人數約40多個，比賽也需要人員替換。

洪總表示，若有外籍選手願意來，雖然無法提供一軍薪資，但包吃包吃、有一些零用補貼，「不是一定，但會先朝這方面去做，類似育成洋將。」至於真正一軍戰力的洋將，洪一中表示，或許可在7、8月預先找一些明年一軍可能用的洋將來看看。

洪一中 台鋼雄鷹 中職

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