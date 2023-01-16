中職／洪總復出成為第109名教練 6隊17名外籍史上最多

台鋼雄鷹隊史首任總教練今天出爐，991勝資深教頭洪一中重出江湖，也是中職6隊在新球季第109位教練，其中外籍教練占了17人，圈內資深人士認為，和過去球季相較，外籍兵團人數之多確實罕見。

洪一中壓軸成為今年球季最大咖教練，也是台鋼教練團第9名成員，不過台鋼本季先從二軍賽事打起，明年再上一軍，洪總想要成為史上首位千勝總教練，最快也要等到明年上半季。

中職各隊教練團合計109人，包括9名日本教練、8名美國教練，其中富邦悍將隊一軍投手教練羅曼是波多黎各籍，台鋼打擊教練路易士擁有美國、多明尼加雙重國籍。

洪一中延續中職領軍生涯，最近已經傳出跡象，今天正式披上台鋼球衣，圈內並不意外，倒是今年外籍教練人數大增的現象，和往年相較確實不同。

中職6隊外籍教練陣容，中信兄弟隊4人最多，樂天桃猿隊3人都是日籍，富邦悍將、味全龍隊也有3人，統一獅、台鋼各兩人。

圈內資歷超過20年的人士指出，這應是中職歷年外籍教練人數最多的一年，過去不管隊數多少，也沒看過這麼多老外，各隊除了想要吸取更多美、日職棒優點，本土教練的養成才是更該注意之處。