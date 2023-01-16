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中職／潛水艇維修有行家 洪總搶救張喜凱靠橫田久則

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹創隊首任總教練發布，由前富邦悍將顧問洪一中擔任隊史首任。 中央社
台鋼雄鷹創隊首任總教練發布，由前富邦悍將顧問洪一中擔任隊史首任。 中央社

洪一中成為台鋼雄鷹隊總教練，為年輕的雄鷹厚實羽翼，陣中選手多數都是他沒碰過的新兵，張喜凱、胡冠俞則是他過去的子弟兵，洪總也對兩人有很高期待。

雄鷹在去年底首次擴編選秀中挑選5人，其中從樂天桃猿選進的投手張喜凱、從富邦悍將隊帶走的內野手胡冠俞，都是曾在洪一中麾下的子弟兵。

張喜凱為猿隊2019年選秀第5指名，當時與洪總只有半季的緣分，但洪一中曾在訪問中透露，下勾投手通常只要控球夠準，在中職成績都會不錯，憑著直覺堅持要選他，還額外注意到張喜凱長得頗帥。

對於重逢張喜凱，洪一中解釋，「他是我選進來的沒錯，但喜凱我還沒接觸過。」他提到以前就覺得他是不錯的選手，但後來聽說投球有點障礙，但現在有日籍投手教練橫田久則，他認為會是搶救這艘「潛水艇」的關鍵人物。

「他以前有訓練過阿鈣（廖于誠），阿鈣說橫田是很有耐心的教練，很會輔導投手。」洪一中表示，張喜凱的投球動作順暢、也聰明，具備好投手的條件，「看能不能利用一年時間讓橫田幫助他找回來，可以找回來就是台鋼很好的先發投手，就是一個賭注。」

至於胡冠俞，洪總對他的印象是有潛力、練習態度很好，但在悍將機會不多，「以前在富邦可能有學長，輩分沒那麼高，下去會怕，現在這邊大家都變他學弟，他還是很年輕，換到這個環境，或許會提供他一個很好發揮環境的舞台。」

洪一中對胡冠俞有期待，「他是不錯的選手，人家才會那麼早選他，他是不錯，希望他在台鋼可以更上一層樓。」

張喜凱 洪一中 台鋼雄鷹

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