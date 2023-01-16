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中職／雄鷹要「能贏」的教頭 洪總合約保障至少3年

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者侯永全／攝影
台鋼雄鷹隊總教練洪一中。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹隊今天正式為洪一中加冕，成為隊史首任總教練，球團董事長王炯棻證實以至少3年的保證合約延攬，「這是我們對洪總的誠意，薪酬也會符合洪總期待。」

雄鷹今天在記者會上公布隊史首任總教練，隨著開場動畫中的沙畫逐漸繪出身影，畫出他的經典跨欄場面，臉孔補上他招牌的嘴邊一顆痣，洪總走上舞台，證實外界一直以來的猜測沒有錯。

洪一中接過雄鷹2號球衣，統籌教練林振賢、投手教練橫田久則上台獻花。球團會長謝裕民解釋聘請洪總的考量，首先是企業文化認真、專業、守紀律，而洪總完全符合，「絕對是我們首選！」

謝裕民也提到，「球隊就是要贏，搜尋總教練要找可以贏球的總教練，他的勝場就是最多。」此外，洪總距離千勝腳步已近，也期望能為新球隊帶來看點，謝裕民說：「如何在新球隊創造歷史、吸引球迷，讓球迷眼睛一亮，希望讓歷史（洪總的一千勝）留在球隊。」

對洪總帶隊的期待，謝裕民不諱言就是冠軍，「雖然是新球隊，還是希望一步一腳印，把球隊文化做好，希望可以三年打進季後賽、五年奪冠。」

雄鷹的總教練懸缺已久，王炯棻坦言：「一直在等待『那個男人』的出現，等待時機可以接觸，接觸後才能判斷。」雙方在接觸後很快達成共識，除了保障3年外，「就我的了解，給他的待遇是雙方都認為可以接受的程度。」

洪一中 台鋼雄鷹

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