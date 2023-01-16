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中職／意外嗎？洪總一腳跨入雄鷹 隊史首任總仔就是他

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中職／意外嗎？洪總一腳跨入雄鷹 隊史首任總仔就是他

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
洪一中接任台鋼雄鷹總教練。 記者侯永全／攝影
洪一中接任台鋼雄鷹總教練。 記者侯永全／攝影

「那個男人」正式揭開面紗，台鋼雄鷹隊今天公布隊史首任總教練，毫無意外就是洪一中，這位中職生涯991勝、7冠教頭，沈潛一季後重出江湖。

雄鷹教練團陸續到位，唯獨總教練始終沒有公布，直到時序跨入2023年，洪一中與富邦悍將隊的合約走完，球團正式展開接洽，雙方很快有了共識。

雄鷹今天下午2點在台北舉辦記者會，公布隊史首任總教練，隨著開場動畫中的沙畫逐漸繪出身影，畫出他的經典跨欄場面，洪總走上舞台，證實外界一直以來的猜測沒有錯。

洪一中的教頭生涯執掌過Lamigo桃猿（含La New熊）、悍將隊兵符，2020、21年在悍將帶隊兩季勝率都不到5成，先後爆發胡金龍、外籍投手教練布魯斯的場外風波，前年季後交出兵符，去年轉任顧問養精蓄銳一年，如今將以雄鷹主帥的身分重返前線。

洪一中結束北漂，回到高雄執教，生涯已累積帶兵991勝，雄鷹今年將打二軍，明年升上一軍作戰，至少要到2024年才看得到中職史上首位千勝教頭的誕生。

洪一中接任台鋼雄鷹總教練。 記者侯永全／攝影
洪一中接任台鋼雄鷹總教練。 記者侯永全／攝影
洪一中接任台鋼雄鷹總教練。 記者侯永全／攝影
洪一中接任台鋼雄鷹總教練。 記者侯永全／攝影

洪一中 中職 台鋼雄鷹

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