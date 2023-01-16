經典賽／最強武士隊四棒誰來扛？逾6成日網友票投村上宗隆

2023經典賽日本隊來勢洶洶，包括達比修有、大谷翔平、鈴木誠也等大聯盟好手，以及村上宗隆、山本由伸等日職明星都參與陣中，被外界認為是「史上最強侍JAPAN」。近來日本媒體舉辦投票，請網友票選出誰最適合擔綱這支夢幻隊的第四棒，結果村上宗隆以壓倒性的票數獲得認可。

日本媒體「Full-Count」11日，在官方twiiter上舉辦「粉絲來選侍JAPAN第四棒」活動。最終，上季打破王貞治全壘打紀錄的村上宗隆，獲得66.8％選票高居第一。「二刀流」大谷翔平則以16.5％得票位居第二，效力小熊隊的鈴木誠也13.2％得票拿到第三名。總投票人數為5150人。

有日本網友認為「期待村神樣的年輕氣勢」、「鈴木誠也東奧表現不佳，在開場就高張力、非贏不可的WBC絕對是村上比較好」、「雖然最期待大谷，但不是要他打第四棒」、「大聯盟將最強打者放二棒，村上雖然是三冠王，但對上大聯盟投手不知道會怎樣，比較能信賴有實績的大谷」、「我選中田翔」。

也有不少日本網友排出心目中的理想打序「一棒大谷、三棒村上、四棒鈴木如何」、「1.努特巴爾（Lars Nootbaar）2.大谷翔平3.鈴木誠也4.村上宗隆」、「二棒大谷三棒正尚（吉田正尚）四棒村上五棒誠也如何」、「我的話，會排九棒努特巴爾一棒村上宗隆二棒大谷翔平三棒鈴木誠也」。