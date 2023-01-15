大專聯賽／林宗毅領軍封王落淚 看好子弟兵前進職棒

台灣體大今天奪下大專棒球聯賽公開一級冠軍，在和南華大學爭霸過程中，全場3度落後，最後以6：5逆轉戰局，奪下隊史第4座冠軍，總教練林宗毅賽後激動落淚，他說：「這場比賽很特別，處於很有壓力的狀態，對球員來說是成長。」

台體大首局就被南華攻下兩分，打完6局追成2：2平手，進入延長賽後，10局上失兩分、10局下又追平延長戰線，儘管11局上再失1分，但11局下靠對方再見失誤，硬是搶下可能失去的冠軍，林宗毅總算鬆了一口氣，用「感動」形容此刻心情。

他說：「小朋友很拚，一路過來，最近一年成績不錯，從桃園盃奪冠、梅花旗奪冠、春季聯賽第2名到今天冠軍，選手都很努力，值得鼓勵。」

台體發投手邱志鵬今天先發8局失兩分，曾家輝後援3局失3分奪勝，林宗毅表示，邱志鵬很辛苦，一路投來都有撐住，今天表現100分，曾家輝救援也扮演好自己的角色。

林宗毅認為，隊上這批選手凝聚力很好，學長帶學弟，大家互相鼓勵，已經培養他們3年、成長很快，相信明年很多人可以投入職棒。