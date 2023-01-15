大專聯賽／蔡仲南難得動怒 為了主審關鍵改判進場抗議

南華大學今天在大專棒球聯賽公開一級冠軍戰苦戰3小時9分，延長賽兩度領先仍在11局下出現再見失誤，以5：6落敗，不過抱回亞軍仍是隊史最佳紀錄，總教練「阿甘」蔡仲南肯定全隊表現，認為這個名次已經「超乎球隊預測目標」。

南華在延長賽兩度領先，仍遭台灣體大逆轉戰局，蔡仲南對11局下的爭議判決很有意見，認為這是南華輸球主因。

台體大11局下無人出局一、二壘有人時，陳世嘉犧牲觸擊「點」向投手方向，南華第4任投手邱奕誠傳向三壘，裁判第一時間判決出局，台體大提出挑戰後，主審改判安全上壘，形成滿壘局面，接下來南華再見失誤，一口氣奉送兩分，從5：4變成6：5落敗。

蔡仲南在主審改判時進場抗議，雙方一度僵持，最後仍得接受這個結果，他說：「時間差不多時，應以守方為主，除非很明顯才能改判，這個判決太關鍵，但也沒辦法，就這樣了。」

儘管挑戰結果不能改變 ，蔡仲南接受事實，但南華多次出現沒必要的失誤，也是落敗原因；蔡仲南表示，守備基本功、臨場穩定性還要再調整，好好修正這些缺失。

至於冠軍戰和過去興農牛隊老戰友郭勇志碰面，他說：「之前就常對戰，不會去想特不特別，選手能有穩定表現才是最重要的事。」