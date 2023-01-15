大專聯賽／文大殿軍收官 三名大二生有意挑戰中職選秀

文化大學在大專棒球聯賽季軍戰，終場以1：5國體大，但陣中有多名好手都將叩關今年中職選秀，其中就包括球隊二當家姚恩多，終結者林旺熙、球隊唯一位游擊手楊祥禾等三名大二生。

今年姚恩多被教練團授予重任，先發中繼兩頭跑，共吞下全隊最多36局，賽後他表示，自己將參加今年的中職選秀，「大二這年成長許多，均速也接近145公里，雖賽事後期手部疲勞導致狀態不穩，但我仍認為自己潛力未發掘完，並能勝任各個投手位置。」

複賽飆出151公里火球的林旺熙，自認自己球速快控球好，變化球也相當穩定，游擊手楊祥禾則在今年防守美技表現，並認為自己腳程快打擊也不差，已準備進軍職棒。

文大教練黃義哲也強力推薦三位子弟兵，「姚恩多、林旺熙進壘角度相當刁鑽有尾勁，變化球也能有效壓制打者；楊祥禾在攻守部分能穩定輸出，並具備良好的作戰能力。」

此外，據悉先發的鄧朝駿、大四側投王泓勛，火球男施冠宇以及三壘手黃冠倫都表示，將視春季聯賽情況來決定是否參加今年選秀。