快訊

112學測社會／文字刁鑽、考題「去中國化」 補教估五標：學生易粗心

一張圖看天氣！周三回溫、小年夜再降 北台灣低探12度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大專聯賽／文大殿軍收官 三名大二生有意挑戰中職選秀

聯合新聞網／ 特約邱柏勳／報導
姚恩多、楊祥禾、林旺熙(左起)，三人均有意挑戰中職選秀。 球員提供
姚恩多、楊祥禾、林旺熙(左起)，三人均有意挑戰中職選秀。 球員提供

文化大學在大專棒球聯賽季軍戰，終場以1：5國體大，但陣中有多名好手都將叩關今年中職選秀，其中就包括球隊二當家姚恩多，終結者林旺熙、球隊唯一位游擊手楊祥禾等三名大二生。

今年姚恩多被教練團授予重任，先發中繼兩頭跑，共吞下全隊最多36局，賽後他表示，自己將參加今年的中職選秀，「大二這年成長許多，均速也接近145公里，雖賽事後期手部疲勞導致狀態不穩，但我仍認為自己潛力未發掘完，並能勝任各個投手位置。」

複賽飆出151公里火球的林旺熙，自認自己球速快控球好，變化球也相當穩定，游擊手楊祥禾則在今年防守美技表現，並認為自己腳程快打擊也不差，已準備進軍職棒。

文大教練黃義哲也強力推薦三位子弟兵，「姚恩多、林旺熙進壘角度相當刁鑽有尾勁，變化球也能有效壓制打者；楊祥禾在攻守部分能穩定輸出，並具備良好的作戰能力。」

此外，據悉先發的鄧朝駿、大四側投王泓勛，火球男施冠宇以及三壘手黃冠倫都表示，將視春季聯賽情況來決定是否參加今年選秀。

文化大學

相關新聞

大專聯賽／蔡仲南難得動怒 為了主審關鍵改判進場抗議

南華大學今天在大專棒球聯賽公開一級冠軍戰苦戰3小時9分，延長賽兩度領先仍在11局下出現再見失誤，以5：6落敗，不過抱回亞...

大專聯賽／郭勇志完美結局 前進悍將希望也有好結果

大專棒球聯賽公開一級今天在新莊棒球場落幕，台灣體大、南華大學在冠軍戰僵持到延長11局，台體大才靠對方再見失誤以6：5獲勝...

WBC／36人名單中不見陽岱鋼 日媒：已被世代交替浪潮吞沒

WBC世界棒球經典賽即將在三月開打，中華隊日前公布36人集訓名單，前旅日好手陽岱鋼沒有出現在名單中，引發日媒關注。 日媒《Full-Count》日前發文「離開巨人一年，台灣隊名單不見陽岱鋼，他的

大專聯賽／南華再見失誤 台體大苦戰11局第4冠到手

台灣體大、南華大學今天在大專棒球聯賽公開一級冠軍戰對決，雙方一路僵持到延長賽，台體大11局下靠對方失誤攻下關鍵兩分，終場...

大專聯賽／南華大拚進決賽 今與台體大爭冠

111學年大專棒球聯賽冠軍戰組合出爐，南華大學從預賽6連敗到取得隊史首次冠軍賽門票，堪稱驚奇之旅，總教練蔡仲南透露，「平...

經典賽／中職點名文大巨投林振瑋 擔任中華隊餵球投手

文化大學投手林振瑋今天結束大專棒球聯賽任務，下一站將前往斗六球場，向備戰世界棒球經典賽的中華隊報到，主要擔任餵球投手，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。