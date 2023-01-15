大專聯賽／郭勇志完美結局 前進悍將希望也有好結果
大專棒球聯賽公開一級今天在新莊棒球場落幕，台灣體大、南華大學在冠軍戰僵持到延長11局，台體大才靠對方再見失誤以6：5獲勝，奪下隊史第4座冠軍，45歲教練郭勇志完成任務，也將重返中職成為富邦悍將隊投手教練，他說：「等到走完學校程序後，會儘快向悍將隊報到。」
台體大在冠軍戰進入突破僵局制後，兩度遭南華超前比數，最後驚險逆轉戰局，暌違10屆賽事再嘗封王滋味，郭勇志獲頒大會最佳教練獎。
郭勇志用「感動」形容此役，他說：「很少看到這樣的比賽，也許一生一次，對手表現也讓人驚豔，他們一直不放棄。」
南華總教練蔡仲南過去效力興農牛隊，和郭勇志當過6年隊友，郭勇志強調，他們都把以前學習的東西帶到球隊，全力幫助球員。
台體大驚險封王，總教練林宗毅賽後激動落淚，郭勇志嚇了一大跳，因為以前從未看過這種事，林宗毅也說：「郭勇志辛苦了，總算是完美結局，未來仍是同一家公司（都是富邦旗下），他的目標是總冠軍。」
郭勇志表示，希望將好運帶到下一個職場，年底在同一個場地也會有好的結果。
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