經典賽／為了打國家隊 柯瑞亞提前催生第二胎

WBC世界棒球經典賽三月開打，各國磨刀霍霍盼組出最強國家隊，而波多黎各籍雙城明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）因妻子預產期強碰經典賽預賽，眾人議論他是否會因此退出國家隊，近日傳出消息，柯瑞亞仍會如期參賽。

柯瑞亞在自由市場多次兜兜轉轉，最終還是以6年2億美元回到老東家雙城，自由市場戲碼落幕後，球迷把關注焦點轉向經典賽賽場上。柯瑞亞先前傳出可能會因妻子丹妮拉（Daniella Correa Rodriguez）生產，因而退出國家隊。

不過現在柯瑞亞重申他將代表波多黎各出征經典賽。至於丹妮拉的生產有可能強碰波多黎各的預賽首日，為了能同時兼顧家庭和賽場，柯瑞亞和妻子協議將會提前一週生產，確保能一同迎接兩人的第二胎。

本屆經典賽波多黎各與委內瑞拉、多明尼加、以色列和尼加拉瓜同屬D小組，將在3月11日於美國邁阿密馬林魚球場開戰，首戰波多黎各將會碰頭尼加拉瓜。