經典賽／為了打國家隊 柯瑞亞提前催生第二胎
WBC世界棒球經典賽三月開打，各國磨刀霍霍盼組出最強國家隊，而波多黎各籍雙城明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）因妻子預產期強碰經典賽預賽，眾人議論他是否會因此退出國家隊，近日傳出消息，柯瑞亞仍會如期參賽。
柯瑞亞在自由市場多次兜兜轉轉，最終還是以6年2億美元回到老東家雙城，自由市場戲碼落幕後，球迷把關注焦點轉向經典賽賽場上。柯瑞亞先前傳出可能會因妻子丹妮拉（Daniella Correa Rodriguez）生產，因而退出國家隊。
不過現在柯瑞亞重申他將代表波多黎各出征經典賽。至於丹妮拉的生產有可能強碰波多黎各的預賽首日，為了能同時兼顧家庭和賽場，柯瑞亞和妻子協議將會提前一週生產，確保能一同迎接兩人的第二胎。
本屆經典賽波多黎各與委內瑞拉、多明尼加、以色列和尼加拉瓜同屬D小組，將在3月11日於美國邁阿密馬林魚球場開戰，首戰波多黎各將會碰頭尼加拉瓜。
🇵🇷WBC NEWS - PUERTO RICO🇵🇷— Shawn (@Shawn_Spradling) 2023年1月14日
Huge. Carlos Correa reiterated his commitment to play for Puerto Rico in the World Baseball Classic.
There were doubts he’d be able to play since his wife is due with their 2nd baby in early March. Daniella will be induced a week early so he can play. pic.twitter.com/ZjCUhxkUy9
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