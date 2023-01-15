大專聯賽／南華再見失誤 台體大苦戰11局第4冠到手

台灣體大、南華大學今天在大專棒球聯賽公開一級冠軍戰對決，雙方一路僵持到延長賽，台體大11局下靠對方失誤攻下關鍵兩分，終場以6：5獲勝，奪下隊史第4座冠軍，南華挑戰首冠失利。

南華面對台體大先發投手邱志鵬，首局就展開攻勢，前兩棒傅碩章、劉愷廷連續揮出安打，再靠失誤攻下全場第1分，劉子杰高飛犧牲打攻下第2分，以2：0領先。

台體大2局下反攻，朱瑋淇、洪敏泰、楊閔貽接連安打扳回一城，6局下高捷保送後，陳致均安打、陳世嘉高飛犧牲打追平比分。

邱志鵬先發8局，投104球退場，被揮出7支安打，投出4次三振，失兩分都非自責分。

南華投手陳鐿中也是優質內容，先發8局被揮出6支安打、失兩分，同樣無關勝敗。

兩隊打完8局2：2平手，台體大9局下面對南華第2任投手陳重光，兩出局後靠洪敏泰觸身球、楊閔貽安打攻占一、三壘；南華再換第3任投手吳家凱，保送葉子然形成滿壘，但三振林莛淯解危，兩隊進入延長賽，在突破僵局制決定勝敗。

南華10局上一、二壘有人，台體大第2任投手曾家輝保送潘宥誠造成滿壘，王逸誠打出三壘滾地球，台體大三壘手高捷暴傳本壘、奉送兩分。

台體大10局下同樣先攻占一、二壘，接著張豈豪觸擊造成南華失誤、追回1分，高捷短打形成二、三壘有人，不料吳家凱發生暴投，讓台體大追平比數，但朱瑋淇雙殺打結束攻勢。

南華11局上無人出局，再度靠失誤攻占滿壘，劉愷廷高飛犧牲打攻下1分，又以5：4超前，11局下換上第4任投手邱奕誠，遭攻占滿壘後，守備再度出現瑕疵，送掉兩分也送江山。