WBC／36人名單中不見陽岱鋼 日媒：已被世代交替浪潮吞沒

WBC世界棒球經典賽即將在三月開打，中華隊日前公布36人集訓名單，前旅日好手陽岱鋼沒有出現在名單中，引發日媒關注。

日媒《Full-Count》日前發文「離開巨人一年，台灣隊名單不見陽岱鋼，他的未來在哪裡？」並表示過去陽岱鋼擔任中華隊的「門面」，不過這次的技訓名單卻沒有他，顯示出中華隊正在世代交替，陽岱鋼被這波浪潮吞沒。

陽岱鋼過去是國家隊常客，是2006年、2007年的杜哈亞運、亞錦賽班底，也在2006年、2013年征戰過經典賽，其中2013年經典賽在預賽時還拿下單場MVP，最近一次披上中華戰袍則是2015年12強。2017年陽岱鋼原本有入選經典賽，但適逢剛轉戰新東家巨人，戰力考量下因此婉拒參賽，不過從此以後，陽岱鋼的名字就從中華隊中消失了。

2021年秋季，他在巨人自請離隊，結束旅日生涯，隨後到美國獨立聯賽尋求機會，而近期他則是投入澳洲冬季聯賽，效力於布里斯本俠盜隊。日媒也點出，陽岱鋼在17日就迎來35歲生日，而對於中華職棒選秀興趣缺缺，陽岱鋼未來的動向會如何值得關心。