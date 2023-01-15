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經典賽／中職點名文大巨投林振瑋 擔任中華隊餵球投手

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
文化大學投手林振瑋將加入中華隊訓練，擔任陪練選手。記者余承翰／攝影
文化大學投手林振瑋將加入中華隊訓練，擔任陪練選手。記者余承翰／攝影

文化大學投手林振瑋今天結束大專棒球聯賽任務，下一站將前往斗六球場，向備戰世界棒球經典賽的中華隊報到，主要擔任餵球投手，他說：「很期待跟學長相處，請教一些東西。」

林振瑋是文大三年級學生，身高達203公分，過去最快球速160公里，今天季軍戰對國立體大雖受手指破皮的影響，仍飆出156公里速球，先發5.1局失3分吞敗。

中華隊36人集訓名單已經出爐，將於28日前往斗六球場集合，林振瑋非常期待這次陪練任務；他表示，28日加入中華隊練球行列，將會一直待到官辦熱身賽開打前，「沒有特別針對哪位學長發問，有什麼好的東西都要問一問。」

林振瑋是旅美退役名將郭泓志的外甥，投球身手一直受到矚目，他說，最近收到中華職棒聯盟人員的通知，希望他能到斗六球場幫忙中華隊，自己也很期待，到時除了協助訓練，也希望在投球穩定性、心理和球種方面，請教學長各種問題。

中華隊 林振瑋 棒球

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