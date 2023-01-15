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大專聯賽／李重儀低肩側投吃定文大 想拚中職球速太慢

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
國立體大投手李重儀確定報名今年中職選秀。記者余承翰／攝影
國立體大投手李重儀確定報名今年中職選秀。記者余承翰／攝影

國立體大投手李重儀吃定文化大學，今天在大專棒球聯賽公開一級季軍戰幫助球隊5：1獲勝，先發8.1局只被揮出3支安打、失1分，從預賽至今對戰3連勝，他說：「今年將報名中華職棒選秀，目前最想提升球速。」

李重儀在預賽、複賽、季軍戰對文大合計投25局，只被揮出8支安打、失1分，飆出19次三振，今天投到7局下破功，終止對戰連續23.1局無失分，仍是國體大締造連4屆前3名紀錄的大功臣。

這位低肩側投的投手，在本屆賽事奪下5勝，其中3勝來自文大，被喻為「文大殺手」，他很客氣說：「都可以，隨便。」

對文大近兩戰只被揮出4支安打，包括複賽1安打完封勝，李重儀表示，文大打擊很強，這兩場比賽有點運氣成分，他們打出去的球剛好都被接到。

李重儀今天投到第7局，覺得手腕有些緊繃，差點被文大8棒黃冠倫轟出兩分砲，還好沒飛出全壘打牆，「只」形成1分打點二壘打；李重儀表示，當時教練團也知他的狀況，防護員趕快幫忙處理。

國體大在9局下1出局時，把李重儀換掉，無法上演完投紀錄，他說：「其實不想退場，只剩最後兩名打者，本來想說可以投完。」

李重儀挑戰中職，自認還缺少球速，他表示，青棒時期最快直球137公里、但只有一顆，目前平均130公里，希望能夠提升至135公里，有沒有信心被選上，自己也不曉得。

有趣的是，李重儀平常完全不看棒球轉播，最大樂趣是打電玩、但也不碰棒球，笑說：「不想每天跟棒球相處。」

棒球 球速

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