大專聯賽／郭泓志外甥林振瑋「燒焦」 對戰國體大3連敗

文化大學今天在大專棒球聯賽公開一級季軍戰以1：5不敵國立體大，身高203公分的林振瑋先發5.1局失3分，本屆賽事對戰國體大3場全敗，他用「燒焦」形容右手中指嚴重破皮的現象，強調球速確實受到影響。

林振瑋是退役旅美名將郭泓志的外甥，過去最快球速160公里，今天對國體大投不滿6局退場，被揮出4支安打，三振、保送各4次，新莊球場測到最快球速156公里，轉播單位則有158公里。

林振瑋在預賽、複賽、季軍戰對國體大連續敗投，他表示，複賽對戰輔仁大學時，開始出現手指破皮的現象，突然變成這樣，對投球會有一定影響，「今天進牛棚、首局就有一點點流血，無法投出太快球速，先把球丟進去讓他們打。」

林振瑋表示，最近小感冒，身體有點疲勞，季軍戰想法就是「儘量解決打者」為主， 教練也叫他儘量想辦法，這次聯賽在局數、投球數都有成長，變化球也變好，未來續航力的問題還要再克服。

至於手指嚴重破皮的困擾，這位21歲投手坦言不知怎麼辦，今天賽後有點苦笑說：「請它快點好。」