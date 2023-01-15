大專聯賽／李重儀再扮文大殺手 領軍國體大奪下季軍

大專棒球聯賽公開一級最後一天賽事，國立體大、文化大學在季軍戰對決，國體大投手李重儀再扮「文大殺手」，先發8.1局只被揮出3支安打，失1分奪勝，國體大終場5：1獲勝。

這兩隊9日在複賽交手，李重儀獨撐9局演出1安打完封勝，休息5天再度對決，他又壓制文大打線，前6局完全封鎖對方攻勢，直到7局下才被攻下1分，終止從預賽、複賽起對文大連續23.1局無失分紀錄，不過還是繳出優質內容，幫助國體大贏得重要勝利。

李重儀在本屆賽事奪下5勝，今天用113球完成投球任務，對戰文大3連勝。

文大先發投手林振瑋投5.1局，被揮出4支安打，三振、保送各4次，失3分吞敗；他在前5局讓國體大掛零，6局上出狀況，剛好投100球退場，現場測到最快球速156公里（轉播單位158公里）。