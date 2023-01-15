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經典賽／日媒提前曝光30人名單 大谷翔平領軍夢幻陣容

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經典賽／日媒提前曝光30人名單 大谷翔平領軍夢幻陣容

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
世界棒球經典賽3月開打，日本隊冠蓋雲集，將由「二刀流」大谷翔平領軍出征。 法新社
世界棒球經典賽3月開打，日本隊冠蓋雲集，將由「二刀流」大谷翔平領軍出征。 法新社

世界棒球經典賽3月開打，日本隊冠蓋雲集，將由「二刀流」大谷翔平領軍出征，日本媒體Daily Sports今天提前曝光30人名單，共有5名大聯盟球員。

Daily Sports推測名單如下：

投手15人：大谷翔平（天使）、達比修有（教士）、戶鄉翔征（巨人）、佐佐木朗希（羅德）、山本由伸（歐力士）、今永昇太（橫濱）、松井裕樹（樂天）、栗林良吏（廣島）、湯淺京己（阪神）、大勢（巨人）、宮城大彌（歐力士）、高橋奎二（養樂多）、高橋宏斗（中日）、伊藤大海（日本火腿）、宇田川優希（歐力士）。

捕手3人：甲斐拓也（軟銀）、中村悠平（養樂多）、大城卓三（巨人）。

內野手8人：源田壯亮（西武）、牧秀悟（橫濱）、村上宗隆（養樂多）、山田哲人（養樂多）、山川穗高（西武）、周東佑京（軟銀）、中野拓夢（阪神）、岡本和真（巨人）。

外野手4人：近藤健介（軟銀）、鈴木誠也（小熊）、吉田正尚（紅襪）、努特巴爾（Lars Nootbaar，紅雀）。

日本在本屆經典賽和南韓、澳洲、捷克、中國大陸同在B組，在東京巨蛋擁有主場優勢，3月9日首戰大陸，最大目標是挑戰隊史第3冠。

大谷翔平 經典賽 日本

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