大專聯賽／黃群來了！146公里左投拚選秀 蔡仲南掛保證

南華大學今天以6：1擊敗國立體大，在111年大專棒球聯賽取得冠軍戰門票，先發投手黃群6局無失分的好投絕對是致勝功臣，不僅總教練蔡仲南看好他挑戰職棒，黃群也確定今年夏天要投身中職選秀。

175公分、78公斤的黃群優勢在控球，加上左投最快球速有146公里、均速138到140公里，都是挑戰職棒的底氣，今天他也在四強戰展現能力，投6局被敲6安不過沒失分，另有5次三振、3次四壞。

只不過用球數到117球，總教練蔡仲南在6局投完決定換投，蔡仲南表示，預賽、複賽階段黃群都投了不少局數，因此球數差不多就必須要換，這次聯賽後會讓他休息2、3個月，透過球隊的重訓、防護團隊讓他重新恢復，「畢竟我也是投手出身，這方面還是要特別注意。」

「黃群就是黃群。」蔡仲南形容子弟兵的獨一無二，雖然球速仍有提升空間，但看好黃群有機會上職棒，「只不過肌力、體能還可以再進步。」

黃群本人也說，對於投身選秀有信心，「今年就會挑戰，大一賽季結束時有跟總教練討論過，認為可以拚拚看。」這一年黃群在投球穩定度、思想、均速方面都有提升，他說：「教練是蔡仲南幫助很大，在心理層面，他會告訴我怎麼投比較好。」

黃群除了拿手的速球外，還有曲球、滑球、伸卡、指叉變速等球種，目前以指叉變速作為決勝球種，但自認還需要磨練，職棒球員最欣賞王維中在場上的穩定及霸氣，「他的球速也很快」。