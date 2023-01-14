大專聯賽／南華隊史首闖冠軍戰 蔡仲南感恩師父心法

南華大學黃群以117球力投6局沒有失分，率領球隊在111年大專棒球聯賽四強戰以6：1擊敗國立體大，隊史首度闖進冠軍戰，總教練蔡仲南引述大師傳授心法：「平常心。」

南華在四強戰靠著2局上的4分大局奠定勝利，王逸誠安打敲回第一分，邱亭堯再補上高飛犧牲打，最後劉愷廷的2分打點安打擴大優勢，9局上臨去秋波再添2分，打線以傅碩章單場3安最多，劉愷廷也有2安2打點。

黃群則維持穩定表現，投6局被敲6支安打，還有3次四壞，不過靠著5次三振力保不失，拿下勝投，後援的吳家凱3局沒被敲安，但7局下2次保送加上被對手盜壘成功，讓國立體大靠著推進破蛋。

南華在本屆預賽一度吞下6連敗，以第8名吊車尾晉級，但接下來在複賽打出5勝2敗佳績，四強戰更擊敗強敵，確定刷新過去隊史最佳的第四名紀錄，有望爭取首冠。

南華大學在111年大專棒球聯賽四強戰以6：1擊敗國立體大，隊史首度闖進冠軍戰。記者蘇志畬／攝影

隸屬佛光山系統的南華大學，今天有不少師兄師姊在場邊為他們加油。蔡仲南表示，預賽連敗期間，大師與師父們就不斷勉勵，「真的是師父他們給予正向的鼓勵，我也把這樣的話語傳達給球員們，不好當下就忘掉，不要想要贏球。」

蔡仲南表示，之前太想著八強目標，反而打起來綁手綁腳，經過6連敗修正缺失、找出隊形，球員也更主動喊聲互相提醒、加油。

明天冠軍戰預計下午1點在新莊球場開打，南華大學要對上台灣體大，蔡仲南表示：「就像前面說的平常心，這也是師父一直提醒我們的，每一隊打到這階段都累了，要更積極去攻擊好球帶。」