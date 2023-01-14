中職／來會會北部獅迷 統一獅排1場天母主場為取道花蓮

天母棒球場今年除了味全龍隊作東之外，統一獅隊也預計在此安排1場主場賽事，領隊蘇泰安證實此事，這是為了花蓮戰役「取道」而排的賽事，感謝龍隊幫忙，他也笑答：「北部有很多獅迷，剛好可以藉這個機會，久違再安排一下北部主場賽事。」

天母從2002年開始舉辦職棒賽事以來，單季最多場數為去年，季前排定40場，最終加上補賽更改場地共打了42場，今年有機會再創新高。

除了在地的龍隊安排天母主場賽事外，獅隊也將在8月平日於天母安排1場主場，且對手就是龍隊，形成兩軍在天母主客互換的罕見場面。

蘇泰安表示，賽程尚未公布，但目前確實在8月安排1場比賽在天母，「銜接到花蓮的比賽，動線上比較順，選手移動上比較省時間，因此有跟味全討論，是不是可以把比賽安排在那邊。」龍隊也已同意，兩隊尚未協商屆時的休息室使用，蘇泰安表示這部分會尊重龍隊安排。

獅隊前一次在北部的主場賽事，已是2019年8月25日天母球場，而龍隊進駐天母後，還沒有其他4隊在這裡安排主場賽事，獅隊成為第一支化客為主的球隊。