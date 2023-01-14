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中職／今年新竹球場還是不能用？龍隊保留彈性準備兩套賽程

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
新竹棒球場去年重返中職賽程版圖，今年可能再度消失。 本報資料照片
新竹棒球場去年重返中職賽程版圖，今年可能再度消失。 本報資料照片

新竹棒球場何時能改善到可以舉辦比賽，各界觀望中，味全龍隊初版賽程未放新竹，領隊丁仲緯表示，球團保留彈性，若後續新竹的改善狀況確認可以進行比賽，還是會排，目前還未完全定案。

中職34年賽季將於4月1日開打，各隊展開場地協調、租借，初步擬定的賽程中，未見新竹球場蹤影。據悉龍隊目前主場可望安排49場天母，另有斗六、嘉義市、花蓮。

龍隊今年賽程是否確定不排新竹？丁仲緯表示，目前還沒確認，還要等與市府確認後續球場狀況，「我們是說保留後面的彈性，若可以打的話，還是有可能會排。 」對於目前賽程新竹掛零，丁仲緯解釋這是準備兩套方案，目前所提為若新竹不能打的方案，「若能打的話，會再去做調整。」

龍隊在2020年取得新竹球場10+5年球場經營權，去年原本要迎接雙主場賽季，但啟用一波三折，原本安排8場比賽，但首波3連戰只打了2場，就因場地狀況太差，後續場次全數更改場地。新竹球場今年原要爭取舉辦經典賽熱身賽，也在日前新竹市長高虹安記者會盤點152項缺失後宣布放棄爭取，本季能否重返中職賽程版圖還有變數。

中職 新竹棒球場 味全龍

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