大專聯賽／文大無緣爭冠 先發投手鄧朝駿：突破瓶頸無遺憾

大專盃棒球4強賽今日在新莊棒球場正式開打，先由文化大學對上台體大，雙方一路拉鋸，台體大靠著「文化殺手」張杰倫關鍵一擊、7局下代打敲出的1分打點安打勝出，讓文大以3:4惜敗無緣爭冠。

文化大學派出鄧朝駿掛帥先發，他也不負眾望封鎖對手打線，主投3局無失分，惜因戰術問題被提早換下場，加上隊友因失誤等問題無緣守成，無緣挺進冠軍戰。不過三局好投讓近期低潮的他恢復不少信心，他賽後也坦言，因複賽表現不佳曾讓他一度不想再上場投球：「因為狀況不好，所以我沒辦法獲得教練信任，更有不想上場比賽的想法，但我在調適心態後，仍決定向教練毛遂自薦，希望能在今天先發，很高興能獲得機會。」

然而談到因球隊戰術需求被提前被換下場，鄧朝駿覺得惋惜但不遺憾：「我今天心態很平靜，就是ㄧ局一局的丟，全力以赴把所有心力都投入展現出來，同時順利封鎖對手打線，很遺憾無法投完5局，我認為我狀況極佳，但已無遺憾，因為已突破自己的瓶頸。」