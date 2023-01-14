大專聯賽／表現不像大二 「台體大防波堤」要挑戰選秀

5局上1出局三壘有人，曾家輝上場為台灣體大踩住煞車，原本是終結者的他，一路投到最後，4.2局失1分（非責失）的表現拿下勝投，為球隊以4：3擊敗文化大學，取得大專棒球聯賽冠軍戰門票，也為個人今年畢業挑戰職棒增添一筆好紀錄。

曾家輝堪稱「台體大防波堤」，從複賽開始被定位終結者，上場時就帶著「後面不會有人再登板」的決心，前5場登板6局僅失1分，曾家輝表示，今天登板壓力比較大，因習慣後援，有點久沒投長中繼，熱身上比較不習慣。

台體大總教練林宗毅表示，曾家輝這學年在控球、場上節奏控制進步很多，特別是去U23培訓隊之後有顯著成長，「瞬間蛻變，感覺不像大二，也因為表現穩定，所以安排他在後面準備。」

曾家輝則表示，春季聯賽時表現不佳，因此稍微做了些投球上的調整，控球有明顯變好，球質也太一樣，後來到U23培訓隊也學會抗壓，「把壓力釋放在球場上」。

曾家輝原本是打社團棒球出身，高中才開始進入科班，「一開始跟不上，但表現比別人差，就要更努力。」如今曾家輝已是台體大倚仗的主力投手，今年大二暑假就打算投入中職選秀，球速最快144公里的他，集訓曾測到146公里，要挑戰職棒夢。