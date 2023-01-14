快訊

50多歲男子返國就醫3天病逝 指揮中心：死因新冠肺炎等

疫情趨緩！本土+2萬149例 263例境外、47死 較上周少21.6%

全台110間郵局系統當機原因曝光 12:50全面恢復正常

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大專聯賽／表現不像大二 「台體大防波堤」要挑戰選秀

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
111年大專棒球聯賽四強戰，台灣體大投手曾家輝後援4.2局拿下勝投。記者蘇志畬／攝影
111年大專棒球聯賽四強戰，台灣體大投手曾家輝後援4.2局拿下勝投。記者蘇志畬／攝影

5局上1出局三壘有人，曾家輝上場為台灣體大踩住煞車，原本是終結者的他，一路投到最後，4.2局失1分（非責失）的表現拿下勝投，為球隊以4：3擊敗文化大學，取得大專棒球聯賽冠軍戰門票，也為個人今年畢業挑戰職棒增添一筆好紀錄。

曾家輝堪稱「台體大防波堤」，從複賽開始被定位終結者，上場時就帶著「後面不會有人再登板」的決心，前5場登板6局僅失1分，曾家輝表示，今天登板壓力比較大，因習慣後援，有點久沒投長中繼，熱身上比較不習慣。

台體大總教練林宗毅表示，曾家輝這學年在控球、場上節奏控制進步很多，特別是去U23培訓隊之後有顯著成長，「瞬間蛻變，感覺不像大二，也因為表現穩定，所以安排他在後面準備。」

曾家輝則表示，春季聯賽時表現不佳，因此稍微做了些投球上的調整，控球有明顯變好，球質也太一樣，後來到U23培訓隊也學會抗壓，「把壓力釋放在球場上」。

曾家輝原本是打社團棒球出身，高中才開始進入科班，「一開始跟不上，但表現比別人差，就要更努力。」如今曾家輝已是台體大倚仗的主力投手，今年大二暑假就打算投入中職選秀，球速最快144公里的他，集訓曾測到146公里，要挑戰職棒夢。

棒球 中職 春季聯賽

延伸閱讀

大專聯賽／戴幸運物敲關鍵安 邱郡開心與哥哥邱辰合照

大專聯賽／台體大相隔五年進冠軍戰 教頭：感謝郭勇志

富旺總座 林宗毅接任

大專聯賽／威總「每日一句」延續多年 台體大拚進4強

相關新聞

大專聯賽／台體大相隔五年進冠軍戰 教頭：感謝郭勇志

「文化殺手」張杰倫關鍵一擊，7局下代打敲出的1分打點安打，讓台灣體大以4：3險勝文化大學，取得111年大專棒球聯賽公開組...

大專聯賽／戴幸運物敲關鍵安 邱郡開心與哥哥邱辰合照

台灣體大今天能夠以4：3擊敗文化大學，取得111年大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰門票，起點是5局下邱郡的2分打點安打，他也...

大專聯賽／表現不像大二 「台體大防波堤」要挑戰選秀

5局上1出局三壘有人，曾家輝上場為台灣體大踩住煞車，原本是終結者的他，一路投到最後，4.2局失1分（非責失）的表現拿下勝...

中職／猿隊新簽有MLB與韓職資歷的左投 續留救援王豪勁

樂天桃猿隊新球季開始加入洋投戰力，猿隊球團今天宣布新簽下前韓職左投Brandon Waddell，並命名為「威達爾」，另...

經典賽／熱身賽 3月5日、6日台中洲際登場

新竹市立棒球場因場勘挖出廢磚、廢土、廢電線等，猶如「廢土掩埋場」，新竹市長高虹安已宣布今年不爭取舉辦WBC世界棒球經典賽...

經典賽／中華隊36人名單多工具人 因應賽制每場需雙先發

中華隊36人集訓名單中的內野手多半都是「工具人」，投手17人有8人要擔任先發，前者讓教練團更好調度，後者則與賽制有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。