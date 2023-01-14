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大專聯賽／戴幸運物敲關鍵安 邱郡開心與哥哥邱辰合照

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
111年大專棒球聯賽公開組一級四強戰，邱郡2安打2打點獲選MVP，左手上的「Baseball 5」手環是他的幸運物。記者蘇志畬／攝影
111年大專棒球聯賽公開組一級四強戰，邱郡2安打2打點獲選MVP，左手上的「Baseball 5」手環是他的幸運物。記者蘇志畬／攝影

台灣體大今天能夠以4：3擊敗文化大學，取得111年大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰門票，起點是5局下邱郡的2分打點安打，他也以2安打、2打點獲選為本場MVP，賽後開心秀出手臂上綁著的「Baseball 5」手環，「戴著它我就打很好。」

手環不僅是邱郡的幸運物，他在今年五人制棒球錦標賽獲選為中華隊國手，一路從亞洲盃挺進世界盃，最後為台灣帶回季軍，雖然打法與棒球差異不小，但邱郡說：「以前在場上容易緊張，去國外比賽，看到對手能夠享受緊張的場面，就想說自己應該要跟他們學習。」

心態的轉變，讓邱郡在棒球場上越打越順，尤其戴著手環時都打得不錯，今天也是如此，面對球隊2分落後，他在5局下的滿壘局面敲出適時安打，追平比數，後續朱瑋淇高飛犧牲打追平，雖然7局上文化又扳平，但靠著7局下張杰倫的安打，台體大還是拿下勝利。

111年大專棒球聯賽公開組一級四強戰，邱郡2安打2打點獲選MVP，賽後與哥哥、味全龍隊邱辰合影。記者蘇志畬／攝影
111年大專棒球聯賽公開組一級四強戰，邱郡2安打2打點獲選MVP，賽後與哥哥、味全龍隊邱辰合影。記者蘇志畬／攝影

總教練林宗毅表示，邱郡很能夠帶動球隊，今天在關鍵時刻也有表現，是球隊的指標性人物，也負責領導內野。

邱郡的哥哥是味全龍隊外野手邱辰，今天也跟著家人一起到新莊球場為弟弟加油，還小虧了一下弟弟，「打這麼慢也安打喔。」然而看到弟弟拿下MVP，臉上是滿滿驕傲。

棒球 中華隊

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