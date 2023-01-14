快訊

50多歲男子返國就醫3天病逝 指揮中心：死因新冠肺炎等

疫情趨緩！本土+2萬149例 263例境外、47死 較上周少21.6%

大專聯賽／台體大張杰倫專打文化 笑稱自己也不知道原因

中央社／ 新北14日電
111學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽14日在新莊棒球場舉行，台灣體大與文化大學交手，7局下台體靠著安打、保送、張杰倫（左）代打敲出關鍵安打，送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。 中央社
111學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽14日在新莊棒球場舉行，台灣體大與文化大學交手，7局下台體靠著安打、保送、張杰倫（左）代打敲出關鍵安打，送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。 中央社

大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，台體靠著曾家輝後援穩守、張杰倫當「文化殺手」，敲出超前比數安打，率隊以4比3擊敗文化，睽違5屆再闖冠軍戰，總教練林宗毅直言「很重要」。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在新莊棒球場舉行，台灣體大與文化大學交手，兩隊攻勢往來，7局上半打完兩隊3比3僵持不下，7局下台體靠著安打、保送、張杰倫代打敲出關鍵安打，送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。

台體後援投手曾家輝投4.2局被敲2支安打，投出1次三振，失掉1分非責失分，扮演球隊最後一道防線，幫助球隊守住勝利，拿下勝投。

台體繼106學年度後，睽違5屆再闖冠軍戰，林宗毅直言「對我們來說很重要」。林宗毅解釋，今年教練郭勇志將要到中職富邦悍將隊接任投手教練，「今年打回冠軍戰很重要，郭勇志是我心目中的最佳教練」。

林宗毅表示，郭勇志這些年帶領球隊投手群，沒有功勞也有苦勞，對投手群不管技術、心理層面都有很大的幫助。

張杰倫今天敲出致勝安打，複賽雖然出賽場次不多，賽前僅5打數沒有安打，但林宗毅透露，「張杰倫專打文化」，預賽與文化交手也在關鍵時刻有安打，那個時間點換張杰倫上場，就是覺得張杰倫一定打得到。

張杰倫目前就讀大一，林宗毅表示，關鍵比賽守備還是讓學長來比較穩定，球隊對張杰倫的守備選練計畫是游擊外還有加練三壘。

張杰倫笑說也不知道為什麼專打文化，但上場保持平常心、沒有想太多，複賽雖然出賽不多，但靠著練習維持手感，今天關鍵時刻代打上場，一開始也很緊張，隊友不斷鼓勵，心情比較放鬆。

棒球 富邦悍將

延伸閱讀

大專聯賽／台體大相隔五年進冠軍戰 教頭：感謝郭勇志

富旺總座 林宗毅接任

中職／悍將12日開訓 高國輝簽約剩細節、林益全薪情還在糾結

大專聯賽／威總「每日一句」延續多年 台體大拚進4強

相關新聞

大專聯賽／台體大相隔五年進冠軍戰 教頭：感謝郭勇志

「文化殺手」張杰倫關鍵一擊，7局下代打敲出的1分打點安打，讓台灣體大以4：3險勝文化大學，取得111年大專棒球聯賽公開組...

大專聯賽／戴幸運物敲關鍵安 邱郡開心與哥哥邱辰合照

台灣體大今天能夠以4：3擊敗文化大學，取得111年大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰門票，起點是5局下邱郡的2分打點安打，他也...

大專聯賽／表現不像大二 「台體大防波堤」要挑戰選秀

5局上1出局三壘有人，曾家輝上場為台灣體大踩住煞車，原本是終結者的他，一路投到最後，4.2局失1分（非責失）的表現拿下勝...

大專聯賽／台體大張杰倫專打文化 笑稱自己也不知道原因

大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，台體靠著曾家輝後援穩守、張杰倫當「文化殺手」，敲出超前比數安打，率隊以4比3擊敗文化，...

中職／猿隊新簽有MLB與韓職資歷的左投 續留救援王豪勁

樂天桃猿隊新球季開始加入洋投戰力，猿隊球團今天宣布新簽下前韓職左投Brandon Waddell，並命名為「威達爾」，另...

經典賽／熱身賽 3月5日、6日台中洲際登場

新竹市立棒球場因場勘挖出廢磚、廢土、廢電線等，猶如「廢土掩埋場」，新竹市長高虹安已宣布今年不爭取舉辦WBC世界棒球經典賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。