大專聯賽／台體大張杰倫專打文化 笑稱自己也不知道原因

大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，台體靠著曾家輝後援穩守、張杰倫當「文化殺手」，敲出超前比數安打，率隊以4比3擊敗文化，睽違5屆再闖冠軍戰，總教練林宗毅直言「很重要」。

111學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽今天在新莊棒球場舉行，台灣體大與文化大學交手，兩隊攻勢往來，7局上半打完兩隊3比3僵持不下，7局下台體靠著安打、保送、張杰倫代打敲出關鍵安打，送回球隊致勝分，幫助球隊拿下勝利。

台體後援投手曾家輝投4.2局被敲2支安打，投出1次三振，失掉1分非責失分，扮演球隊最後一道防線，幫助球隊守住勝利，拿下勝投。

台體繼106學年度後，睽違5屆再闖冠軍戰，林宗毅直言「對我們來說很重要」。林宗毅解釋，今年教練郭勇志將要到中職富邦悍將隊接任投手教練，「今年打回冠軍戰很重要，郭勇志是我心目中的最佳教練」。

林宗毅表示，郭勇志這些年帶領球隊投手群，沒有功勞也有苦勞，對投手群不管技術、心理層面都有很大的幫助。

張杰倫今天敲出致勝安打，複賽雖然出賽場次不多，賽前僅5打數沒有安打，但林宗毅透露，「張杰倫專打文化」，預賽與文化交手也在關鍵時刻有安打，那個時間點換張杰倫上場，就是覺得張杰倫一定打得到。

張杰倫目前就讀大一，林宗毅表示，關鍵比賽守備還是讓學長來比較穩定，球隊對張杰倫的守備選練計畫是游擊外還有加練三壘。

張杰倫笑說也不知道為什麼專打文化，但上場保持平常心、沒有想太多，複賽雖然出賽不多，但靠著練習維持手感，今天關鍵時刻代打上場，一開始也很緊張，隊友不斷鼓勵，心情比較放鬆。