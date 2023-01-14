大專聯賽／台體大相隔五年進冠軍戰 教頭：感謝郭勇志

「文化殺手」張杰倫關鍵一擊，7局下代打敲出的1分打點安打，讓台灣體大以4：3險勝文化大學，取得111年大專棒球聯賽公開組一級冠軍戰門票，若能奪得隊史第4冠，總教練林宗毅願將「最佳教練」之稱讓給投手教練郭勇志。

台體大上次打進冠軍賽已經是104年，隊史相隔5年再次爭冠，林宗毅表示，今年要感謝郭勇志對於投手群的調整，對學生技術、心理的幫助很大，而這次大賽結束，郭勇志將轉任富邦悍將投手教練，林宗毅已經跟大會爭取，若台體大奪冠，希望將最佳教練獎頒給郭勇志，「他是我心中最佳教練。」

四強戰台體大與文化打得難分難捨，文化在第3、5局各添1分，不過台體大靠著5局下3分大局超前，然而7局上文化追平比數，7局下面對1出局一、二壘有人，台體大換上張杰倫代打，成功敲出外野安打，打回勝利打點。

林宗毅表示，當下球隊需要安打，張杰倫也覺得自己打得到，所以派他上場，「他專打文化。」不只此戰，預賽對文化時兩隊也一度戰平，當時就是張杰倫敲安打破僵局。

張杰倫表示，對上文化沒有特別感覺，都是平常心，今天要上場前也會緊張，但學長、隊友鼓勵後就沒問題，雖然近期較少先發，但也都靠著加強練習去維持手感。

除了打線適時一擊，台體大鄭澔先發4局掉2分後退場，接手的洪庭文0.1局無失分，曾家輝登板「加班」投了4.2局，僅失1分非責失，拿下勝投，林宗毅也說，曾家輝能夠幫球隊踩住煞車，對勝利幫助很大。