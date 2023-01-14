中職／猿隊新簽韓職先發左投威達爾 續留救援王豪勁
樂天桃猿隊新球季開始加入洋投戰力，猿隊球團今天宣布新簽下前韓職左投Brandon Waddell，並命名為「威達爾」，另外也與去年救援王豪勁（Bradin Hagens）完成續約，兩人預計2月抵台。
28歲的威達爾來自美國，具有大聯盟資歷，身高190公分、體重81公斤、左投左打，去年從八月開始效力於韓職斗山熊隊，總計11場先發出賽，戰績5勝3敗、防禦率3.58。
現年33歲的豪勁在2022年中職球季收下年度救援王，兩年來在中職出賽112場，108場後援，拿下11勝45救援14中繼，對於再度迎接台灣職棒球季充滿期待。
領隊浦韋青表示，威達爾定位在先發，也歡迎豪勁再度回到台灣，這兩位目前正在安排相關的來台程序，希望二月初可以向球隊報到。
猿隊新球季預計以四洋將開季，目前先宣布2名戰力加盟，照領隊浦韋青日前說法，狂威也有望續留，另外還會有一個新面孔。
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