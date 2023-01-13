經典賽／目標就是冠軍！佐佐木朗希給自己超霸氣一個字

從第一年出發的「發」字、第二年超級的「超」字，羅德隊「令和怪物」21歲年輕投手佐佐木朗希給自己今年，也是個人日職生涯第三年的期許字更霸氣了，就是冠軍的「冠」字，不只是經典賽要助日本隊奪冠，致力要在今年日職球季助羅德隊奪下「日本一」，成為日職第一投手的榮耀。

「佐佐木朗希將會比上一季更活躍！」羅德隊公關梶原紀章為一家日本媒體撰文，描寫佐佐木朗希於上季在時隔28年投出「完全比賽」的投手，成為日職史上第16位且是最年輕締造「完全比賽」的投手，該役不僅單場投出19次三振平了日職紀錄，還投出連續13次三振，驚人的表現，成為一位名符其實的「超級投手」，實現「超」字的夢想；因此今年這個「冠」字，他對自己的期許就更高，佐佐木朗希說，「我想要贏得冠軍，贏球與勝率固然重要，但我更想在防禦率及三振數拿下第一。」

提及經典賽，梶原紀章文章中提到，當初日本隊教頭去年底栗山英樹打電話給他，表達「朗希，給我你的力量」時，接到這個陌生電話的朗希，馬上就知道是栗山監督，感受到一股力量流過他的身體，挺直身子決定接下這個任務。

朗希原本在去年底就定好自己訓練計劃，但為了經典賽，在新的一年，開始使用經典賽官方用球練投，「我盡可能多投經典賽用球，以擺脫微妙的不適和感覺上的差異，並能夠把它變成我自己的，如今感覺越來越好了。」主要朗希覺得經典賽用球比日職用球來得更滑，先前沒能調整好，現在已能漸漸適應。

其實，朗希在小學一年級就與經典賽結緣了，2009年第二屆賽事當年他還沒開打棒球，但在電視上看到日本與南韓的最終決賽，延長賽10局上，日本藉由先前一直表現狀態不好的鈴木一朗打出勝利打點，讓他興奮不已，種下棒球在心中重要地位，「這也是每當有人問起我經典賽時，我總會想到那一場比賽的場景。讓我看到球員那種對棒球渴望的精神，包括一朗。」這深深烙印在他腦海之中。

對於能和達比修有及大谷翔平兩位大聯盟等級的投手一起在日本隊效力，朗希想在經典賽比賽期間多和這兩位明星前輩多聊聊並吸取經驗，今年將出任羅德隊教頭的日本投手教練吉井理人就說了，「我很期待他(朗希)的投球表現，但我更感興趣的是他會從達比修有和大谷翔平等其他球員身上吸收什麼？他會講出什麼樣的故事出來，他會受到什麼影響？他們彼此會透過比賽得到怎樣的成長？我都非常期待。」

日前公布日本經典賽12人名單，佐佐木朗希與達比修有、大谷翔平、山本由伸打造出強大先發投手陣容，如今朗希以冠軍明志，更可見這支隊伍的可怕之處。