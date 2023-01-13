經典賽／峮峮、林襄C位！史上最強中華啦啦隊應援戰袍亮相了

經典賽即將於3月開打，中職5支球團組成的最強啦啦隊聯軍今日也有重大消息，主辦單位正式公布啦啦隊最新戰袍。

主辦單位先前已公布啦啦隊21人名單，可以說是精銳進出。本次形象照由10位女孩拍攝，皆穿上經典配色服裝，配上FILA老爹鞋。第一張形象照由Passion Sisters峮峮站C位，另外4人為樂天女孩籃籃、小龍女小映、Fubon Angels慈妹、Uni Girls隊長Yuki。

第二張形象照由樂天女孩林襄站C位，另外4人為Passion Sisters短今、Uni Girls瑟七、Fubon Angels秀秀子、小龍女賴可。

由左至右分別為短今、瑟七、林襄、秀秀子、賴可。 圖取自悍創運動行銷

網友紛紛在貼文留言區表示，「最強國家隊」、「啦啦隊服都設計了，中華隊服卻不設計」、「比球員版好看多了」，不過也有人認為設計得不好看。

本屆經典賽中華隊被分在A組，將在3月8日對上巴拿馬，3月10日對義大利，3月11日強碰荷蘭，3月12日對決古巴，若順利晉級，3月14日將前往東京巨蛋參加8強複賽。