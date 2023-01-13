經典賽／中華隊工具人就是多 游擊4搶1超競爭

擁有穩定中線是球隊防守的起點，中華隊今年人才濟濟，今天公布的經典賽集訓36人名單中，內野手幾乎人人守過游擊，光是去年守過游擊的就有4人，不過游擊只有一個位置，競爭激烈。

中華隊總教練林岳平選入的36人名單，多數人都具備不只一個守位，但也提前預告只有王威晨三壘、江坤宇游擊、范國宸一壘，會是固定守備位置，其他都可視情況調整。

就內野名單來說，張育成生涯在大聯盟守過35場游擊，去年球季雖然以二壘居多，不過游擊也守了16場，45次守備機會沒有失誤，另外一、三壘也有守備記錄，是內野全能工具人。

林子偉大聯盟四年也在游擊守過43場，另外二壘、三壘、外野也都能守，2019年亞錦賽他就曾配合陣形一度移防外野，去年林子偉到獨立聯盟打拚，今年還在澳職奮戰，都以游擊為主，偶爾輪替二壘。

鄭宗哲目前旅美2個球季，守備位置從二壘、三壘到游擊，其中游擊出賽96場有95是先發，占最大宗，去年在海盜隊1A的355次守備機會失誤10次，季後到波多黎各冬季聯盟磨練同樣以游擊為主。

吳念庭日職生涯首度出賽就是以游擊手身分，不過今年日職球季在西武隊守過一、二、三壘，是以二、三壘為主，原因是西武游擊位置太過競爭，有源田壯亮強力卡位。

中職球員來說，岳東華在中信兄弟隊是主力二壘手，偶爾客串游擊，五個球季都有在游擊出賽過，今年球季在游擊守過8場、沒有失誤；樂天桃猿隊林立同樣以二壘為主，不過今年也守過19場外野，過去也守過外野、三壘以及游擊。

攤開來看，近期游擊為主的就是江坤宇、張育成、林子偉、鄭宗哲，每個人都有先發游擊防區的實力，後三人的多守位技能也讓中華隊內野安排有更多可能性。