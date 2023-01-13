經典賽／張奕應西武要求改長中繼 17投手名單有深意

中華隊今天決定36人集訓名單，一共帶了17名投手，規定為14人，其中張奕預計以長中繼身分準備，世界棒球經典賽對於投手的用球數限制更將考驗教練團調度功力。

中華隊這36人將在1月28日開始在斗六球場展開集訓，其中旅日球員預計2月16日報到，美職則希望2月初能夠到齊，林子偉目前則在澳洲職棒出賽，最終要選出30人正選名單，另有6名儲備人員。

中華隊目前帶了17名投手，規定是14人，另有3名備選，其中有8人會朝先發投手去準備，總教練林岳平表示，張奕有先發能力，但因母球團西武隊希望採中繼方式，因此加入牛棚組，另外還有宋家豪、呂彥青、曾峻岳、李振昌要負責鞏固後防線。

今年經典賽投手投球束線至為第一輪單場65球，投超過50球要隔四天，連續出賽2場強制隔一天，牛棚投手30球隔一天，規定與過去大致相同，主要更換投手後要面對3名打者，才能再換投，少了「1人左」的戰術調度。