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經典賽／扛中華隊長 王威晨：讓對手知道我們是誰

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
將擔任中華隊隊長，王威晨感到很榮幸。 聯合報系資料照
將擔任中華隊隊長，王威晨感到很榮幸。 聯合報系資料照

世界棒球經典賽中華隊36人集訓名單今天出爐，中信兄弟內野手王威晨被欽點為中華隊隊長，他表示，很榮幸也很感動，「這是一種莫大的榮耀。」未來王威晨要帶著大家一起向前衝。

「接到通知的時候，我覺得很榮幸也非常的開心。」王威晨今天透過球團回應：「甚至覺得很感動，因為我認為能夠擔任中華隊隊長，這是一種莫大的榮耀，很不容易才有這個位置。」

中華隊總教練林岳平指名王威晨擔任隊長，看好他的資歷以及領袖能力，王威晨也說，要感謝餅總、所有教練團及同仁們的肯定，「也了解這個位置代表的責任與重擔，我會如同在球隊時一樣，盡我所能的去幫助中華隊的隊友們及教練團。」

林岳平希望這支年輕的中華隊能夠打出不同風貌，讓世界認識到他們，王威晨也呼應餅總的說法，「希望能跟大家一起衝、一起拼，讓對手都能知道我們是誰，我很期待能夠跟這次的中華隊成員們一起在賽場上合作、一起去迎接這次的挑戰。」

中華隊 王威晨 林岳平

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