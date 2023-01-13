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經典賽／三遺珠 陳子豪、林泓育、林昱珉未入選有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊林泓育因傷勢婉拒經典賽。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊林泓育因傷勢婉拒經典賽。 聯合報系資料照

中華隊經典賽名單從50人濃縮到36人集訓名單，過程中難免有遺珠，其中中信兄弟砲手陳子豪、樂天桃猿隊林泓育都因手腕傷勢婉拒，林昱珉則是趕不及集訓時間，只能放棄。

中信兄弟陳子豪因傷辭退經典賽。 聯合報系資料照
中信兄弟陳子豪因傷辭退經典賽。 聯合報系資料照

中華隊今天開完選訓會議，決定36人集訓名單，昨天陳子豪已經透過經紀公司證實婉拒邀約，今日林岳平也再次解釋，在徵詢時陳子豪第一時間反應是有意願，然而經過醫療團隊檢查後因手腕有傷勢，休息天數拉長後可能調整不及，因此婉拒。

另外猿隊砲手林泓育同樣是國際隊常客，這次沒能列入名單，林岳平也解釋，林泓育考量手腕傷勢，集訓沒辦法調整到期，所以在名單上做出一些調整。

林昱珉趕不及集訓時間，只能放棄。。 聯合報系資料照
林昱珉趕不及集訓時間，只能放棄。。 聯合報系資料照

至於旅美響尾蛇隊1A年輕投手林昱珉原本也在考量內，然而林岳平表示，因林昱珉要到2月初才能返台集訓，但30人名單差不多同時要決定，在無法掌握狀態下，只能放棄，並將去年中職賽季表現不錯的陳仕朋放進名單中。

林岳平 陳子豪 林泓育

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