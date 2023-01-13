經典賽／王威晨當隊長準備好了 中華隊要拚出新風貌

中華隊36人集訓名單今天出爐，31歲的王威晨要扛起中華隊隊長任務，總教練林岳平已經通知本人，王威晨也回應：「我準備好了。」

王威晨是現任中信兄弟隊隊長，在2019年世界12強棒球賽也曾以優異成績獲大會選為最佳三壘手，對於參與國際賽一直有強烈企圖心，過去曾多次透露對於與更高層級的對手交鋒的期待。

林岳平今天公布36人名單後，也透露已經告知王威晨要擔任隊長，由他帶領中華隊備戰經典賽，看好的他領袖以及號召能力，「希望他帶領這些選手奮戰，把所有選手帶領到好的狀態。」

這次名單平均年齡落在27歲左右，林岳平也指出，過往國際賽表現好的選手，年齡層來到35、36歲，而考量到未來能夠幫助台灣撐起中華隊，這次選手多半在26到28歲，「希望打出新的中華隊樣貌。」

雖然中華隊在經典賽相較其他國家較不被看好，不過「餅總」也勉勵球員，要打出自己的實力，「讓對手知道你是誰。」也相信新一代中華隊能夠繳出驚為天人的成績，讓世界棒球迷認識，「這點要從集訓第一天就鼓舞他們。」