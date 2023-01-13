經典賽／36人集訓名單正式揭曉 中華隊17投備戰 過半曾旅外

迎戰3月8日開打的世界棒球經典賽（WBC），中華隊今天公布36人集訓名單，現役旅外球員以張育成為首共計8人，另外28人全為中職球員，包括年度MVP林立、防禦率王黃子鵬等人，業餘球員則未獲選。

中華隊今天舉辦選訓會議，確認最終36人集訓名單，其中帶了17名投手、4名捕手、9名內野手、6名外野手，預計28日開始在斗六棒球場展開集訓，只不過旅外球員會晚點報到。

現役旅外球員共有張育成、林子偉、鄭宗哲、鄧愷威、張奕、宋家豪、吳念庭、王柏融，中職球員中也有9人具有旅外資歷，其中王維中、胡智為、李振昌、曾仁和都曾上過大聯盟，陳冠宇則有日職一軍資歷。

中華隊36人集訓名單如下：