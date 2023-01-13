經典賽／36人集訓名單正式揭曉 中華隊17投備戰 過半曾旅外
迎戰3月8日開打的世界棒球經典賽（WBC），中華隊今天公布36人集訓名單，現役旅外球員以張育成為首共計8人，另外28人全為中職球員，包括年度MVP林立、防禦率王黃子鵬等人，業餘球員則未獲選。
中華隊今天舉辦選訓會議，確認最終36人集訓名單，其中帶了17名投手、4名捕手、9名內野手、6名外野手，預計28日開始在斗六棒球場展開集訓，只不過旅外球員會晚點報到。
現役旅外球員共有張育成、林子偉、鄭宗哲、鄧愷威、張奕、宋家豪、吳念庭、王柏融，中職球員中也有9人具有旅外資歷，其中王維中、胡智為、李振昌、曾仁和都曾上過大聯盟，陳冠宇則有日職一軍資歷。
中華隊36人集訓名單如下：
投手17人
鄧愷威（美職 巨人2A）、張奕（日職 西武）、宋家豪（日職 樂天）、王維中（中職 味全）、林凱威（中職 味全）、陳冠偉（中職 味全）、胡智為（中職 統一）、吳哲源（中職 中信兄弟）、呂彥青（中職 中信兄弟）、李振昌（中職 中信兄弟）、黃子鵬（中職 樂天）、陳禹勳（中職 樂天）、陳冠宇（中職 樂天）、曾仁和（中職 樂天）、曾峻岳（中職 富邦）、江少慶（中職 富邦）、陳仕朋（中職 富邦）
捕手4人
林岱安（中職 統一）、吉力吉撈・鞏冠（中職 味全）、戴培峰（中職 富邦）、高宇杰（中職 中信兄弟）
內野手9人
張育成（無）、林子偉（澳職 奧克蘭喙頭蜥）、吳念庭（日職 西武）、鄭宗哲（美職 海盜1A)、江坤宇（中職 中信兄弟）、王威晨（中職 中信兄弟）、岳東華（中職 中信兄弟）、林立（中職 樂天）、范國宸（中職 富邦）
外野手6人
王柏融（日職 火腿）、郭天信（中職 味全）、成晉（中職 樂天）、陳晨威（中職 樂天）、陳傑憲（中職 統一）、林安可（中職 統一）
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