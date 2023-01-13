經典賽／中華隊準備8旅外戰力 預測36人名單走向年輕化

中華隊預計今天公布世界棒球經典賽36人集訓名單，據了解，現役旅外球員佔了8人，鄧愷威是僅有的旅美投手，陣容平均年齡也大幅下修來到27.2歲，年紀最大是36歲的李振昌，曾峻岳、鄭宗哲都才21歲。

面對世界強敵，中華隊組成以旅美投手鄧愷威、野手張育成、林子偉、鄭宗哲，加上旅日投手張奕、宋家豪，野手吳念庭、王柏融的旅外陣容。

中職球員裡，王維中、林凱威、胡智為、呂彥青、李振昌、陳冠宇、曾仁和、江少慶、吉力吉撈・鞏冠也不乏旅外經驗，特別是捕手吉力吉撈・鞏冠有過7年面對美職投打的經驗，或許是中華隊倚賴的地方。

這批球員也有明顯年輕化的特質，年齡可以打U23的就有5人，曾峻岳、鄭宗哲兩人最年輕，而全體共有31人不滿30歲，野手群最年長是31歲的王威晨，30歲的林岱安在捕手群裡已算得上是「老將」。

中華隊預計本月28日到斗六球場報到，旅外選手要到2月母球團才會陸續放行，30人名單將在2月公布，中華隊經典賽首戰巴拿馬，接下來依序對上義大利、荷蘭、古巴，爭取從A組出線、前往日本東京巨蛋。

中華隊36人推測名單