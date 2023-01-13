經典賽／中華隊準備8旅外戰力 預測36人名單走向年輕化
中華隊預計今天公布世界棒球經典賽36人集訓名單，據了解，現役旅外球員佔了8人，鄧愷威是僅有的旅美投手，陣容平均年齡也大幅下修來到27.2歲，年紀最大是36歲的李振昌，曾峻岳、鄭宗哲都才21歲。
面對世界強敵，中華隊組成以旅美投手鄧愷威、野手張育成、林子偉、鄭宗哲，加上旅日投手張奕、宋家豪，野手吳念庭、王柏融的旅外陣容。
中職球員裡，王維中、林凱威、胡智為、呂彥青、李振昌、陳冠宇、曾仁和、江少慶、吉力吉撈・鞏冠也不乏旅外經驗，特別是捕手吉力吉撈・鞏冠有過7年面對美職投打的經驗，或許是中華隊倚賴的地方。
這批球員也有明顯年輕化的特質，年齡可以打U23的就有5人，曾峻岳、鄭宗哲兩人最年輕，而全體共有31人不滿30歲，野手群最年長是31歲的王威晨，30歲的林岱安在捕手群裡已算得上是「老將」。
中華隊預計本月28日到斗六球場報到，旅外選手要到2月母球團才會陸續放行，30人名單將在2月公布，中華隊經典賽首戰巴拿馬，接下來依序對上義大利、荷蘭、古巴，爭取從A組出線、前往日本東京巨蛋。
中華隊36人推測名單
投手17人
鄧愷威（美職 巨人2A）、張奕（日職 西武）、宋家豪（日職 樂天）、王維中（中職 味全）、林凱威（中職 味全）、陳冠偉（中職 味全）、胡智為（中職 統一）、吳哲源（中職 中信兄弟）、呂彥青（中職 中信兄弟）、李振昌（中職 中信兄弟）、黃子鵬（中職 樂天）、陳禹勳（中職 樂天）、陳冠宇（中職 樂天）、曾仁和（中職 樂天）、曾峻岳（中職 富邦）、江少慶（中職 富邦）、陳仕朋（中職 富邦）
捕手4人
林岱安（中職 統一）、吉力吉撈・鞏冠（中職 味全）、戴培峰（中職 富邦）、高宇杰（中職 中信兄弟）
內野手9人
張育成（無）、林子偉（澳職 奧克蘭喙頭蜥）、吳念庭（日職 西武）、鄭宗哲（美職 海盜1A)、江坤宇（中職 中信兄弟）、王威晨（中職 中信兄弟）、岳東華（中職 中信兄弟）、林立（中職 樂天）、范國宸（中職 富邦）
外野手6人
王柏融（日職 火腿）、郭天信（中職 味全）、成晉（中職 樂天）、陳晨威（中職 樂天）、陳傑憲（中職 統一）、林安可（中職 統一）
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