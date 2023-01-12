中職／曹竣崵回憶陳金鋒赴美前 自己和許銘傑就是日式

中職迎接4月1日開打的新球季，已有9名日本教練進入各隊教練團，台北城市科技大學棒球隊總教練、中職資深球評曹竣崵認為不必硬用「走回日式球風」形容，也以自身經驗比較美、日不同之處，教練、球員能夠好好溝通是很大重點。

曹竣崵在1999年展開中職生涯，2000到02年轉戰日職中日龍隊，03年回鍋中職，直到09年在兄弟象隊退休，回想當年旅日3年，剛好也是樂天桃猿隊現任投手教練許銘傑效力西武隊前3季，他說：「當時（旅日前）沒人到美國職棒發展，陳金鋒是第一人（1999年加盟道奇隊），我和許銘傑都是接觸日式觀念。」

曹竣崵表示，20幾年前的環境完全不同，曾被日本教練強制改投球姿勢，返台發展後也在獅隊碰過美籍投手教練法蘭克，美、日在溝通上確實有些差別，這是最大不同。

中職即將邁入第34個球季，整個環境已有很大差異，曹竣崵認為日本社會和文化也在改變，自己不再接觸所謂日式球風，不知新球季會有什麼變化，截取美、日優點才是最重要的事。

曹竣崵指出，過去碰到日本教練就是嚴謹、凡事一板一眼，十分要求球員的態度，畢竟日本社會就是如此，美國教練針對訓練過程，會和球員有修正、討論的空間；他形容以前日本就是「我要你這樣做、做不好再說」，調整時間可能較久，美國則是「大方向正確就可走下去」， 訓練過程中仍可討論。

不過所謂美式球風開放球員自主訓練，曹竣崵強調絕對不是放鬆，他說：「在龐大競爭壓力下，球員其實練得很多，很多人清晨4、5點就開始練了。」