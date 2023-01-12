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中職／悍將春訓啟動！兩日籍教練加入 高國輝也入列

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，高國輝加入訓練，合約幾乎搞定。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，高國輝加入訓練，合約幾乎搞定。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，日籍教練垣內哲也、酒井光次郎第一天就加入指導，高國輝也隨隊一同訓練，雙方續約不是太大問題。

悍將球團休賽季教練團改組，新任一軍打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎都來自日本，在春訓首日就加入球隊教練團，提前觀察、認識球員，曾是中華隊教練的酒井光次郎也還沒忘記中文。

悍將第一階段春訓以基本訓練為主，有別於其他球隊此階段多以年輕球員為主，今天幾乎大多數悍將球員都已經報到，也選出新任隊長范國宸。

高國輝去年季後被放在60人名單之外，悍將球團有意讓他轉任教練，不過高國輝仍有當球員的心，雙方最後達成共識，今年續當球員，合約接近收尾，所以高國輝也在春訓第一天就加入。

富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，一軍打擊教練垣內哲也（中）在春訓首日就加入教練團。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，一軍打擊教練垣內哲也（中）在春訓首日就加入教練團。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，范國宸（左）獲選為新任隊長。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，范國宸（左）獲選為新任隊長。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，二軍投手教練酒井光次郎在春訓首日就加入教練團。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，二軍投手教練酒井光次郎在春訓首日就加入教練團。圖／富邦悍將隊提供

高國輝 富邦悍將 中華隊

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