中職／悍將春訓啟動！兩日籍教練加入 高國輝也入列

富邦悍將隊第一階段春訓今天在稻江球場展開，日籍教練垣內哲也、酒井光次郎第一天就加入指導，高國輝也隨隊一同訓練，雙方續約不是太大問題。

悍將球團休賽季教練團改組，新任一軍打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎都來自日本，在春訓首日就加入球隊教練團，提前觀察、認識球員，曾是中華隊教練的酒井光次郎也還沒忘記中文。

悍將第一階段春訓以基本訓練為主，有別於其他球隊此階段多以年輕球員為主，今天幾乎大多數悍將球員都已經報到，也選出新任隊長范國宸。