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經典賽／少一門重砲…陳子豪很想打 手腕化膿不允許

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
陳子豪。 報系資料照
陳子豪。 報系資料照

中信兄弟隊陳子豪的專屬應援曲確定不會在今年世界棒球經典賽響起，陳子豪因季後手腕不適且有化膿現象，考量到狀態非百分百，只能婉拒聯盟的邀請，但對國際賽意願很高，希望未來有機會再穿上中華隊戰袍。

陳子豪去年在中華職棒出賽94場，敲出91支安打、10轟及65分打點，打擊率2成85，全壘打榜可排在聯盟第四，打點則是第二，是兄弟倚賴的重砲手。

今年3月的世界棒球經典賽，中華隊也期待擁有陳子豪的火力支援，然而陳子豪接獲徵詢後，因季後有感手腕不適，再次前往醫院檢查，發現傷勢有化膿狀況，被醫生建議需好好休息，防護員也評估，若無法完整休息，今年賽季表現可能會有落差。

陳子豪透過經紀公司表示，考量到自身狀態不適百分之百，若勉強參加反而對中華隊是負擔，只能婉拒參賽，但自身對於參與國際賽、披上中華隊戰袍的強烈意願並沒有改變，若未來有機會參加，只要身體狀況許可，一定全力以赴。

陳子豪 中華隊 棒球

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