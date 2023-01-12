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經典賽／23歲戴培峰參戰 最年輕中華隊捕手有人擋在前

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
悍將隊捕手戴培峰。 報系資料照
悍將隊捕手戴培峰。 報系資料照

剛滿23歲的戴培峰入選今年經典賽36人集訓名單，是本屆中華隊最年輕的捕手，然而若要挑戰「史上」稱號，還有22歲的少年捕手擋在前面，那就是2009年的林琨笙

時間回到2009年的世界棒球經典賽，當時中華隊帶了3名捕手，相較28歲的高志綱、33歲的郭一峰，3月8日出生的林琨笙是在當年打到一半才滿22歲，若算到開打前那是21歲又362天。

當時林琨笙雖然尚未加盟中華職棒（2010年選秀加入興農牛），不過從2007年開始多次入選中華培訓隊，是新生代的捕手代表，2009年被選入經典賽正式名單，雖然熱身賽有上過場，只不過當時中華隊首輪2連敗即遭淘汰，兩場都由高志綱主蹲，林琨笙還沒機會亮相。

戴培峰在集訓名單捕手中最為年輕，今年中職成績也是出年少有為，成為史上第五位單季蹲捕百場的球員，與洪一中、葉君璋、鄭達鴻、高志綱等四人並列，也是其中最年輕一員，目前進入集訓名單的他若是進入正式名單，進而爭取出賽，仍有望改寫中華隊捕手在經典賽的最年輕出賽記錄。

有趣的是，戴培峰與林琨笙去年還是穿同一件球衣的富邦悍將隊友，只不過今年季後林琨笙已經轉職為助理教練兼球探，與戴培峰一同入選的中華隊集訓名單的悍將球員則有范國宸、曾峻岳、江少慶、陳仕朋。

林琨笙 中華隊 戴培峰

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