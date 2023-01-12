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中職／9名日本教練攻占聯盟 旅日派曹竣崵解讀罕見現象

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
酒井光次郎曾擔任中華隊投手教練，闊別多年後再接受悍將邀請回到中職任教。 圖／聯合報系資料照
酒井光次郎曾擔任中華隊投手教練，闊別多年後再接受悍將邀請回到中職任教。 圖／聯合報系資料照

中華職棒34年將在4月1日開打，各隊都找日籍教練助陣，本季先打二軍比賽的新軍台鋼雄鷹隊也是如此，台北城市科技大學棒球隊總教練、中職資深球評曹竣崵認為，大批日本教練來台，這在近年球季確實比較少見，但不必硬用「走回日式球風」形容此事。

新球季只剩不到3個月開打，各隊陸續展開初步訓練，過完年後正式春訓，全聯盟目前已有9名日籍教練，成為近年罕見現象，樂天桃猿隊教練團3人最多，富邦悍將隊也有兩人。

這9人包括猿隊首席教練古久保健二、綜合守備跑壘教練真喜志康永、二軍首席投手教練川岸強、悍將隊打擊教練垣內哲也、二軍投手教練酒井光次郎、中信兄弟隊打擊兼野手統籌教練平野惠一、味全龍隊二軍統籌教練高須洋介、統一獅隊守備教練玉木朋孝、雄鷹投手教練橫田久則。

曹竣崵表示，中職已經發展這麼多年，沒有必要硬分所謂美式、日式，這兩種球風各有好處，如何截取最好的東西留給台灣棒界，才是最重要的事。

猿隊美籍打擊教練鮑伊待了兩個球季後離隊，今年猿隊教練團成為台、日組合， 曹竣崵表示，各隊風格和球團文化有關，球風和背景息息相關，猿隊老闆是日本人，就算美式做法也不會長久，這是很自然的事。

曹竣崵曾在2000到02年效力日職中日龍隊，03年回鍋統一獅隊、09年在兄弟象隊結束球員生涯，碰過日式、美式教練，深刻體會兩者差異，他說：「日本社會和文化也在改變，不能再用以前的眼光看日式球風，單純從體壇人士的角度來看，運動精神不分美國、日本，這是最大重點。」

統一獅 中職 樂天桃猿

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