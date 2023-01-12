快訊

過年吉祥話全都有！16款LINE期間限定新年免費貼圖 嗨用180天

史上最大高階警人事發布！台北是張榮興、台南警局長廖宗山

衛星空拍圖證實：中國各地殯儀館「火葬業務爆量」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／睽違10年重返台中舉辦！ 盧秀燕：全力以赴籌備

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
睽違10年，「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽，3月8日至12日將於台中洲際棒球場登場。圖／台中市政府提供
睽違10年，「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽，3月8日至12日將於台中洲際棒球場登場。圖／台中市政府提供

睽違10年，「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽，3月8日至12日將重返台中洲際棒球場登場。台中市長盧秀燕今率領市府團隊舉行跨局處推動會議，主辦單位美國職棒大聯盟(MLB)副總裁兼WBC主席Jim Small也出席。盧秀燕說，世界棒球經典賽全球僅4座城市具舉辦資格，台中就是其中之一，榮登國際，市府全力以赴籌備，迎接世界球迷到台中觀賽。

盧秀燕表示，世界棒球經典賽即將在3月於亞洲地區舉行，包括台灣、日本等；台中擁有台灣首屈一指的國際標準棒球場「台中洲際棒球場」，非常榮幸成為台灣賽事中的主要協辦城市，市府「有決心、有誠意」，務必要辦好。

盧秀燕提到，國際賽事很難得在台灣舉行，她高度重視，不僅可提高台中市的國際能見度，更能展現台灣參與國際賽事的能力，也可掌握商機行銷城市。今日舉行工作會議，包括主辦單位MLB、中華民國棒球協會，及悍創、午資等相關單位，市府並邀集各相關局處首長參與，討論準備工作，大家全力以赴。

MLB副總裁兼WBC主席Jim Small說，「2023年世界棒球經典賽」官方首場比賽就在台中舉辦，睽違10年，世界各地將再度關注台中，很高興能把台中介紹給全世界。台中是一座運動友善城市，也是台灣棒球首都，感謝市府及盧市長對賽事的支持，盼一起合作打造賽事，以舒適環境迎接來自全世界的球員，也期許球員展現最好的球技。

運動局長李昱叡表示，台中市曾榮獲世界棒壘球總會(WBSC)頒發「世界棒球之都」，台中洲際棒球場更是台灣首屈一指的國際標準棒球場，很榮幸經典賽擇定洲際棒球場舉辦，此屆賽事預賽分為A、B、C、D四組，A組包括中華隊、古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬，取前兩名進軍東京複賽。

李昱叡說，市府積極籌備各項賽事工作，定期召開跨機關協調會議，今日以賽事籌備、台中城市行銷、跨機關協調事項等議題進行籌備，包括賽事規模、外賓及外隊來台規劃、城市外交、觀光美食、交通服務、運動文化等面向；台中市具有舉辦重要國際棒球賽事的豐富經驗，也歡迎全國球迷到訪台中，營造中華隊最佳主場，應援本土球隊。

「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽，3月8日至12日將於台中洲際棒球場登場。台中市長盧秀燕今率領市府團隊舉行跨局處推動會議，全力以赴籌備。圖／台中市政府提供
「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽，3月8日至12日將於台中洲際棒球場登場。台中市長盧秀燕今率領市府團隊舉行跨局處推動會議，全力以赴籌備。圖／台中市政府提供

棒球 經典賽 MLB

延伸閱讀

台中新平公園寵物專區啟用 盧秀燕高興的親吻一隻狗

對新內閣期許 台中市長盧秀燕提這兩心願

媽媽市長感謝警消 盧秀燕今晚慰勞送上2食物有意思

台中「春安工作」不停歇 盧秀燕慰問第一線人員辛勞

相關新聞

經典賽／中華隊36人名單明日才公布 網整理28人已確定參戰

經典賽36人名單即將於明天正式公布，不過各家媒體已陸續揭露球員名單，PTT棒球版有球迷整理近期報導中列出的人選，目前已有28人確定在名單中。 根據多家媒體的報導內容，PTT有網友列出目前已知在名

經典賽／中心打線將大換血！ 林立、鞏冠、張育成有望接棒

經典賽即將於3月開打，本屆中華隊陣容即將全面大換血，根據《自由時報》報導指出，林智勝、林鴻育等老將皆不在名單中。最近一次經典賽及12強兩大國際賽的中心打線，只剩旅日好手王柏融在名單內。 2017

經典賽／中華隊老對手梁義智回歸 坦言想要救贖自己

南韓職棒斗山熊隊35歲捕手梁義智，上周入選世界棒球賽經典賽南韓隊30人名單，可能是生涯最後一次效力國家隊，南韓媒體形容，...

經典賽／艾德曼興奮接受南韓邀請 要和金河成組成最強二游

南韓備戰3月開打的世界棒球經典賽，上周把擁有韓國血統的紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman）納入30人名單，寫下隊...

經典賽／睽違10年重返台中舉辦！ 盧秀燕：全力以赴籌備

睽違10年，「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽，3月8日至12日將重返台中洲際棒球場登場。台中市長盧秀燕今率...

經典賽／荷蘭隊有熟面孔！前桃猿洋砲柏納帝那確定參戰

荷蘭連3屆與中華隊同組，繼日前公布14人名單後，昨日再新增一人台灣球迷熟面孔，前效力中職桃猿隊的洋砲柏納帝那（Roger Bernadina）也確定參戰。 38歲的柏納帝那擁有7年大聯盟資歷，先

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。