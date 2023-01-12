經典賽／睽違10年重返台中舉辦！ 盧秀燕：全力以赴籌備

睽違10年，「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽，3月8日至12日將重返台中洲際棒球場登場。台中市長盧秀燕今率領市府團隊舉行跨局處推動會議，主辦單位美國職棒大聯盟(MLB)副總裁兼WBC主席Jim Small也出席。盧秀燕說，世界棒球經典賽全球僅4座城市具舉辦資格，台中就是其中之一，榮登國際，市府全力以赴籌備，迎接世界球迷到台中觀賽。

盧秀燕表示，世界棒球經典賽即將在3月於亞洲地區舉行，包括台灣、日本等；台中擁有台灣首屈一指的國際標準棒球場「台中洲際棒球場」，非常榮幸成為台灣賽事中的主要協辦城市，市府「有決心、有誠意」，務必要辦好。

盧秀燕提到，國際賽事很難得在台灣舉行，她高度重視，不僅可提高台中市的國際能見度，更能展現台灣參與國際賽事的能力，也可掌握商機行銷城市。今日舉行工作會議，包括主辦單位MLB、中華民國棒球協會，及悍創、午資等相關單位，市府並邀集各相關局處首長參與，討論準備工作，大家全力以赴。

MLB副總裁兼WBC主席Jim Small說，「2023年世界棒球經典賽」官方首場比賽就在台中舉辦，睽違10年，世界各地將再度關注台中，很高興能把台中介紹給全世界。台中是一座運動友善城市，也是台灣棒球首都，感謝市府及盧市長對賽事的支持，盼一起合作打造賽事，以舒適環境迎接來自全世界的球員，也期許球員展現最好的球技。

運動局長李昱叡表示，台中市曾榮獲世界棒壘球總會(WBSC)頒發「世界棒球之都」，台中洲際棒球場更是台灣首屈一指的國際標準棒球場，很榮幸經典賽擇定洲際棒球場舉辦，此屆賽事預賽分為A、B、C、D四組，A組包括中華隊、古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬，取前兩名進軍東京複賽。