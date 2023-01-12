經典賽／中華隊老對手梁義智回歸 坦言想要救贖自己

南韓職棒斗山熊隊35歲捕手梁義智，上周入選世界棒球賽經典賽南韓隊30人名單，可能是生涯最後一次效力國家隊，南韓媒體形容，他在新球季返回老東家之前，這次經典賽將進行個人救贖之旅。

梁義智是中華隊在國際賽的老對手，2015年首屆世界12強棒球賽、17年經典賽、18年雅加達亞運、19年第2屆12強賽都有對戰紀錄，被喻為韓職史上最佳捕手之一。

梁義智2019年效力NC恐龍隊時，雖以打擊率3成54奪下打擊王，但在12強賽23個打數只有兩支安打，前年東京奧運也是22支3，韓聯社指出，他的韓職生涯雖然成功，國際賽表現差強人意。

南韓在本屆經典賽和日本、澳洲、中國大陸同在B組，3月9日將在東京巨蛋首戰澳洲，梁義智等了6年再進經典賽國家隊名單，他說：「我不想傷害球隊，最近國際賽表現不佳，這次真的想要救贖自己，為了備戰3月9日首戰，比平時更早開始訓練。」

南韓教頭李强喆相信梁義智的能力，希望他別給自己太大壓力，梁義智表示，總教練只強調防守，他將專注投捕搭配，好好分析對手。

梁義智2007年從斗山熊隊展開韓職生涯，2019年轉戰恐龍，待了4個球季再回斗山，生涯打擊率3成07、全壘打228支、打點944分，最近5季都有20轟紀錄，2020年33轟是單季新高。