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經典賽／1500人力迎接經典賽 台中看好吸引10萬人到場

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
迎接世界棒球經典賽，台中市政府今天推動協調會議，台中市運動局局長李昱叡（左起）、中信兄弟總教練林威助、台中市長盧秀燕、世界棒球經典賽主席史摩（Jim Small）、台中市成棒隊總教練鄭達鴻到場。圖／中華棒協提供
迎接世界棒球經典賽，台中市政府今天推動協調會議，台中市運動局局長李昱叡（左起）、中信兄弟總教練林威助、台中市長盧秀燕、世界棒球經典賽主席史摩（Jim Small）、台中市成棒隊總教練鄭達鴻到場。圖／中華棒協提供

世界棒球經典賽在台灣的A組預賽賽程將於3月6日開打，台中市政府今天推動協調會議，邀請經典賽主席史摩（Jim Small）及中信兄弟總教練林威助等人一同出席，預估將為此賽事投入1500人人力，也可吸引超過10萬人次到場。

台中市政府推動跨機關協調會議，今日市長盧秀燕邀請經典賽主席史摩、中信兄弟總教練林威助、台中成棒隊總教練鄭達鴻、中華民國棒球協會、悍創運動行銷等各相關合作單位一同出席。

盧秀燕在會議中表示，2023世界棒球經典賽主場在台中，台中市政府將會帶著滿滿的誠意來辦好這一屆賽事，期望賽事期間讓台中被世界看見，並帶給現場球迷最佳的觀賽體驗。

台中市政府運動局預估，此次賽事期間投入相關人力達到1500人，現場球迷將超過10萬人次，在整體城市行銷與觀光體驗上也會積極推動市府各局處的整合，在交通便利、城市外交、觀光美食等各項架構下將世界棒球經典賽在臺中完美落地執行。

經典賽 棒球 中信兄弟

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