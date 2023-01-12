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經典賽／中華隊36人名單明日才公布 網整理28人已確定參戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友根據多家媒體報導揭露的中華隊人選，36人名單已有28人浮上檯面。 聯合報系資料照
網友根據多家媒體報導揭露的中華隊人選，36人名單已有28人浮上檯面。 聯合報系資料照

經典賽36人名單即將於明天正式公布，不過各家媒體已陸續揭露球員名單，PTT棒球版有球迷整理近期報導中列出的人選，目前已有28人確定在名單中。

根據多家媒體的報導內容，PTT有網友列出目前已知在名單內的28名球員如下，更笑稱「會不會在公佈前就被記者通通爆料完？」，而下方留言也有不少網友幫忙補充漏掉的人選。

捕手：鞏冠、林岱安

內野手：林子偉、張育成、吳念庭、鄭宗哲、江坤宇、范國宸、林立

外野手：王柏融、成晉、郭天信、陳晨威、陳傑憲、林安可

投手：張奕、宋家豪、王維中、陳禹勳、陳冠宇、黃子鵬、曾仁和、胡智為、林凱威、吳哲源、呂彥青、曾峻岳、陳仕朋

網友整理的這份名單中，旅外球員大致底定，以張育成掛頭牌，中職五隊以樂天7人最多，但值得注意的是目前未見富邦悍將江少慶引發熱議，也有許多球迷討論陳子豪入選的可能性。至於也在下方討論串中的王威晨，也已在今日《ETtoday》的報導中被列入，讓名單擴充至29人，僅剩7人未知。

根據日前報導指出，由於中華職棒聯盟與與球員工會有簽訂協議，名單公布前需要先確認選手意願，所以要待流程完備，預計在1月13日選訓會議確認後，才會正式公布球員名單。

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