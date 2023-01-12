快訊

公有地只能標給建商蓋豪宅？專家：應參考這國的做法

吃紅肉不好？吃魚最健康？8大健康原則真相探究，有些你不必照單全收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經典賽／艾德曼興奮接受南韓邀請 要和金河成組成最強二游

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
有韓國血統的紅雀隊二壘手艾德曼興奮要為南韓打經典賽。 美國聯合通訊社
有韓國血統的紅雀隊二壘手艾德曼興奮要為南韓打經典賽。 美國聯合通訊社

南韓備戰3月開打的世界棒球經典賽，上周把擁有韓國血統的紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman）納入30人名單，寫下隊史新紀錄，這位27歲好手今天接受南韓媒體韓聯社訪問，掩不住興奮之情，說要和教士隊游擊手金河成組成「強大的雙殺組合」。

南韓30人名單上周出爐，3位大聯盟代表是金河成、海盜隊崔志萬、艾德曼，其餘27人都是韓職球員；艾德曼的父親是美國人，母親出身南韓，根據經典賽規則可以代表南韓參賽。

這是南韓首次邀請非本土球員進入國家隊，艾德曼寫下空前紀錄，他表示，金河成是很出色的球員，尤其守備非常好，很興奮和他組成二、游防線，希望多製造一些雙殺守備。

艾德曼2019年升上紅雀大聯盟，生涯4年出賽459場，打擊率2成69、全壘打40支、打點175分、盜壘成功79次，前年641次打數是國聯打者最多，也奪下生涯首座金手套獎，他說：「我和金河成將是這次經典賽最佳二、游防線之一。」

艾德曼強調，去年季中就發現有機會代表南韓參加經典賽，入選30人名單後，家人也都很開心；他表示，身為左右開弓的打者，自認打擊算是穩定，盜壘能力也不錯，希望多爭取上壘機會，讓中心棒次好好發揮，

這位美國球員缺乏韓語能力，他說，一直使用語言學習應用程式學習基本用語，尤其是棒球相關，已經逐漸進步。

金河成 經典賽 大聯盟

延伸閱讀

經典賽／中心打線將大換血！ 林立、鞏冠、張育成有望接棒

經典賽／南韓最不想遇見的打者！山田哲人確定加入日本隊

經典賽／指中華隊「2年空窗」劣勢 日媒幫排18人名單

報復南韓！大陸宣布暫停簽發南韓公民赴華短期簽證

相關新聞

經典賽／中華隊36人名單明日才公布 網整理28人已確定參戰

經典賽36人名單即將於明天正式公布，不過各家媒體已陸續揭露球員名單，PTT棒球版有球迷整理近期報導中列出的人選，目前已有28人確定在名單中。 根據多家媒體的報導內容，PTT有網友列出目前已知在名

經典賽／中心打線將大換血！ 林立、鞏冠、張育成有望接棒

經典賽即將於3月開打，本屆中華隊陣容即將全面大換血，根據《自由時報》報導指出，林智勝、林鴻育等老將皆不在名單中。最近一次經典賽及12強兩大國際賽的中心打線，只剩旅日好手王柏融在名單內。 2017

經典賽／艾德曼興奮接受南韓邀請 要和金河成組成最強二游

南韓備戰3月開打的世界棒球經典賽，上周把擁有韓國血統的紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman）納入30人名單，寫下隊...

經典賽／1500人力迎接經典賽 台中看好吸引10萬人到場

世界棒球經典賽在台灣的A組預賽賽程將於3月6日開打，台中市政府今天推動協調會議，邀請經典賽主席史摩（Jim Small）...

中職／猿隊球員跨海金門教學生打棒球 小朋友超開心

寒假將至，桃園市浯江金門同鄉會理事長李寧源今天偕同中華職棒樂天桃猿隊投手陳禹勳、外野朱育賢、內野手郭嚴文等人，到金門推...

中職／台鋼新隊徽待定 上網徵高手「鷹」援

台鋼雄鷹隊加盟中華職棒成為第六隊，今年新球季從二軍出發、明年升上一軍，除了先前公布的帽徽視覺，代表球隊的隊徽目前還是空白...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。