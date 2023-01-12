經典賽／艾德曼興奮接受南韓邀請 要和金河成組成最強二游

南韓備戰3月開打的世界棒球經典賽，上周把擁有韓國血統的紅雀隊二壘手艾德曼（Tommy Edman）納入30人名單，寫下隊史新紀錄，這位27歲好手今天接受南韓媒體韓聯社訪問，掩不住興奮之情，說要和教士隊游擊手金河成組成「強大的雙殺組合」。

南韓30人名單上周出爐，3位大聯盟代表是金河成、海盜隊崔志萬、艾德曼，其餘27人都是韓職球員；艾德曼的父親是美國人，母親出身南韓，根據經典賽規則可以代表南韓參賽。

這是南韓首次邀請非本土球員進入國家隊，艾德曼寫下空前紀錄，他表示，金河成是很出色的球員，尤其守備非常好，很興奮和他組成二、游防線，希望多製造一些雙殺守備。

艾德曼2019年升上紅雀大聯盟，生涯4年出賽459場，打擊率2成69、全壘打40支、打點175分、盜壘成功79次，前年641次打數是國聯打者最多，也奪下生涯首座金手套獎，他說：「我和金河成將是這次經典賽最佳二、游防線之一。」

艾德曼強調，去年季中就發現有機會代表南韓參加經典賽，入選30人名單後，家人也都很開心；他表示，身為左右開弓的打者，自認打擊算是穩定，盜壘能力也不錯，希望多爭取上壘機會，讓中心棒次好好發揮，

這位美國球員缺乏韓語能力，他說，一直使用語言學習應用程式學習基本用語，尤其是棒球相關，已經逐漸進步。