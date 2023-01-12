經典賽／中心打線將大換血！ 林立、鞏冠、張育成有望接棒
經典賽即將於3月開打，本屆中華隊陣容即將全面大換血，根據《ETtoday》報導指出，林智勝、林鴻育等老將皆不在名單中。最近一次經典賽及12強兩大國際賽的中心打線，只剩旅日好手王柏融在名單內。
2017年經典賽，中華隊3至5棒固定為蔣智賢、林智勝、林益全；2019年12強賽中心打線未固定人選，王柏融、陳俊秀、林泓育、朱育賢、胡金龍及蘇智傑都打過中心棒次。
上述9名好手中，在這屆經典賽預計只剩王柏融在36人集訓名單，誰將扛下中華隊中心打線值得關注。中華隊首屆經典賽由林威助扛第4棒，第2屆是「恰恰」彭政閔，近兩屆則為林智勝。
本屆最被看好扛下新「4番」的選手包括中職打擊三冠王林立、中職全壘打王吉力吉撈·鞏冠、旅美好手張育成。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言