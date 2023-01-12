經典賽／中心打線將大換血！ 林立、鞏冠、張育成有望接棒

經典賽即將於3月開打，本屆中華隊陣容即將全面大換血，根據《ETtoday》報導指出，林智勝、林鴻育等老將皆不在名單中。最近一次經典賽及12強兩大國際賽的中心打線，只剩旅日好手王柏融在名單內。

2017年經典賽，中華隊3至5棒固定為蔣智賢、林智勝、林益全；2019年12強賽中心打線未固定人選，王柏融、陳俊秀、林泓育、朱育賢、胡金龍及蘇智傑都打過中心棒次。

上述9名好手中，在這屆經典賽預計只剩王柏融在36人集訓名單，誰將扛下中華隊中心打線值得關注。中華隊首屆經典賽由林威助扛第4棒，第2屆是「恰恰」彭政閔，近兩屆則為林智勝。

本屆最被看好扛下新「4番」的選手包括中職打擊三冠王林立、中職全壘打王吉力吉撈·鞏冠、旅美好手張育成。