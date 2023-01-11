中職／台鋼新隊徽待定 上網徵高手「鷹」援

台鋼雄鷹隊加盟中華職棒成為第六隊，今年新球季從二軍出發、明年升上一軍，除了先前公布的帽徽視覺，代表球隊的隊徽目前還是空白，今天發布「鷹」援令，期待外界共同打造新隊徽。

2022年夏天，台鋼雄鷹棒球隊正式加盟中職，同時公布帽徽視覺，以台鋼集團TSG字首的T字母為基底，採動感線條勾勒雄鷹從天際俯衝、箝制對手的意象，受到各界熱烈的迴響。

在即將迎接2023年首個完整賽季之際，為了更加彰顯球隊的創立精神及形象，進而激發大家對台鋼雄鷹產生情感的聯繫，凝聚球迷的共識，特別舉辦球隊隊徽徵選競賽，希望透過這個公開徵選活動，廣邀全台設計菁英大展身手，一同為「雄鷹」打造出專屬於台鋼雄鷹職業棒球隊的隊徽，帶動職業棒球運動產業發展，成為廣大球迷們心中的驕傲。

徵件日期自2023年01月11日(三)至2023年3月31日(五)18:00止，以球隊名稱『雄鷹』作為發想的設計主軸，輔以球隊代表色，並符合棒球隊氣氛『年輕有活力、認真有衝勁』的形象。凡年滿18歲且設籍於台澎金馬地區之個人或工作室、立案公司均可報名參加。歡迎大家與我們一同打造出專屬於雄鷹的隊徽！

活動報名簡章：https://reurl.cc/QWAK4M

活動報表單：https://forms.gle/aXqbfcyrZ553LWor5